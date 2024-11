Kleine Freuden für Star-Trek-Fans: Adventskalender mit Miniatur-Modellen für Enterprise und Co.

Das „Star Trek“-Universum hat bei vielen Fans schon für den ein oder anderen aufregenden und schönen Moment gesorgt. Und das hört in der Adventszeit nicht auf.

Der „Star Trek“-Adventskalender von BlueBrixx

Mit dem US-amerikanischen Drehbuchautor und Filmproduzenten Gene Roddenberry fingt alles an, der mit „Raumschiff Enterprise“ oder im Original „Star Trek“ von 1966 bis 1969 die berühmte Fernsehserie herausbrachte. Viel ist seitdem passiert, sodass das Franchise mittlerweile auf zahlreiche Serien mit über 900 Folgen, über ein Dutzend Kinofilme und eine gigantische Fan-Gemeinde blicken kann.

Um allen „Star Trek“-Fans das Weihnachtsfest zu versüßen, bietet BlueBrixx einen „Star Trek“-Adventskalender mit zahlreichen, zusammenbaubaren Raumschiffen aus dem Universum. Was alles im Set enthalten ist und warum ihr den Adventskalender nicht verpassen solltet, erfahrt ihr hier.

Worauf könnt ihr euch bei dem „Star Trek“-Adventskalender freuen?

852 Klemmbausteine, die übrigens mit den Bausteinen anderer namhafter Hersteller kompatibel sind, können in 24 Tagen zu zahlreichen unterschiedlichen Raumschiffen sowie Gadgets aus dem „Star Trek“-Universum zusammengebaut werden.

Sei es die USS Enterprise, die Voyager oder viele mehr, die aus „Star Trek“-Serien wie The Original Series, The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine und weiteren stammen, sie alle warten hinter jedem der Türchen auf euch. Die Modelle sind so detailreich gestaltet, dass Fans auf Anhieb erkennen, um welches Raumschiff es sich handelt.

Warum lohnt sich der Kauf des Adventskalenders?

Ihr wollt einen „Star Trek“-Fan in eurem Umfeld so richtig glücklich machen und ihm oder ihr eine unvergessliche und aufregende Adventszeit bereiten? Genau deswegen lohnt sich der offiziell lizenzierte Adventskalender von BlueBrixx.

Die 852 enthaltenen Teile bedeuten nicht nur einen 24-tägigen, langanhaltenden Bastelspaß für Groß und Klein, sondern bringen das Universum rund um Klingonen, Vulkanier und mehr ganz schnell zu euch nach Hause.

Stein für Stein erlebt ihr ein spannendes Bauerlebnis und erweckt ein ansehnliches Raumschiff nach dem anderen zum Leben und stellt es aus. So lässt sich die Vorweihnachtszeit doch gut überbrücken! Und falls noch ein paar „Minecraft“-Fans unter euch sind, haben wir bereits das passende Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten oder euch selbst.

