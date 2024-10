Die neue Lara Croft? Amazon fasst GoT-Star für Tomb-Raider-Serie ins Auge

Lara Croft kehrt auf die Bildschirme zurück: Amazon plant eine neue Live-Action-Serie zur beliebten Tomb Raider-Reihe und hat bereits eine Wunschliste für die Rolle der mutigen Archäologin. Unter den Kandidatinnen ist auch ein bekanntes Gesicht aus Game of Thrones.

Wer wird die nächste Lara Croft?

Amazon MGM Studios gibt Vollgas, um die Videospielheldin Lara Croft wieder ins Rampenlicht zu bringen. Bereits durch Hollywood-Größen wie Angelina Jolie und Alicia Vikander verkörpert, soll die Action-Ikone nun in einer frischen Interpretation zurückkehren. Für das Drehbuch und die Umsetzung ist Phoebe Waller-Bridge verantwortlich, die bekannt für ihren kreativen Stil und ihre unkonventionellen Charaktere ist (Quelle: Deadline).

Anzeige

Fans können sich über die ersten Namen im Casting freuen. Unter den Anwärterinnen sind prominente Namen wie Emma Corrin (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) und Sophie Turner, die als Sansa Stark in Game of Thrones bekannt wurde.

Doch wer am Ende die berühmten Pistolen von Lara Croft abfeuert, wird Amazon wohl erst in einigen Wochen enthüllen – die Entscheidung dürfte spannend werden, denn die Wahl soll sicherstellen, dass die Schauspielerin dieser Popkultur-Ikone gerecht wird.

Anzeige

Laut Amazon-Chefin Jennifer Salke soll die Serie eine „epische, weltumspannende“ Geschichte bieten, die zwar auf den klassischen Abenteuern basiert, aber frische Erlebnisse verspricht. Das erfahrene Kreativteam plant zudem, eine humorvolle und innovative Perspektive auf die Abenteuer von Lara Croft zu werfen – eine spannende Neuinterpretation für alte Fans und neue Zuschauer.

Tomb Raider: Fortsetzung der Kult-Reihe

Auch im Gaming-Bereich tut sich einiges rund um Lara Croft: Bei Crystal Dynamics und Amazon ist ein neues Videospiel in Arbeit. Klar ist, dass die Figur auch nach rund 30 Jahren nichts von ihrer Popularität verloren hat und wohl noch viele Generationen begeistern wird.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.