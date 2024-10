21 Jahre später: Dieser Tomb-Raider-Flop wird mein Gaming-Highlight 2025

Wer braucht schon GTA 6, ein neues Doom oder Monster Hunter Wilds? Ich freue mich 2025 am meisten auf die nächste Remaster-Trilogie der Tomb-Raider-Reihe. Ganz besonders der Mega-Flop Angel of Darkness macht mich neugierig. Den Trailer zu der Trilogie könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Tomb Raider 4-6 bekommt Remaster Trilogie

Entwickler Aspyr hat dieses Jahr den ersten drei Spielen der Tomb-Raider-Reihe ein liebevolles und hochwertiges Remaster spendiert, das für mich die perfekte Rückkehr zu den Abenteuer-Klassikern war.

Trotz der generell positiven Reaktionen auf die Trilogie kam die Ankündigung, dass 2025 auch die Teile 4-6 ein Remaster bekommen werden, ziemlich überraschend – und das aus gutem Grund.

Die ersten drei Tomb-Raider-Spiele waren unumstrittene Klassiker des Genres – die Nachfolger Tomb Raider 4: The Last Revelation, Tomb Raider 5: Chronicles und Tomb Raider 6: Angel of Darkness wurden dagegen deutlich kontroverser aufgenommen und waren nie so beliebt wie ihre Vorgänger.

Nachdem Aspyr mit dem ersten Remaster aber wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat, kann ich es kaum abwarten, wieder nach vielen Jahren die bislang eher vernachlässigten Abenteuer von Miss Croft zu zocken.

Von den drei enthaltenen Spielen freue ich mich dabei am meisten auf Angel of Darkness – schließlich hat es dieser berüchtigte Flop 2003 beinahe geschafft, das gesamte Tomb-Raider-Franchise in den Abgrund zu stürzen.

Zweite Chance für Tomb Raider: Angel of Darkness

Mit Tomb Raider: Angel of Darknes hatte Original-Entwickler Core Design versucht, einige neue Ideen in die altbekannte Formel des Franchises einzuführen – doch das Spiel scheiterte auch wegen einer turbulenten Entwicklungsphase krachend.

Das Spiel und Lara Croft selbst bekamen einen zur Evanescence-Ära passenden Emo-Filter verpasst und gleichzeitig wurde mit Kurtis Trent ein neuer spielbarer Charakter eingeführt. Diese Neuerungen fühlten sich ungewohnt an, doch die katastrophale und nicht-optimierte Steuerung brach dem Abenteuer schlussendlich das Genick.

Das Abenteuer war in großen Teilen kaum spielbar und machte jegliche interessante Einfälle durch jede Menge frustrierende Bugs zunichte. Hier hoffe ich, dass Aspyr mit seinem Remaster für eine polierte und fehlerfreie Gameplay-Erfahrung sorgen wird.

Wenn dies gelingen sollte, dann wartet mit der neuen Version von Tomb Raider 6 quasi ein brandneues Abenteuer auf Fans der Reihe, denn das Potenzial von Angel of Darkness war 21 Jahre lang wegen technischer Unzulänglichkeiten verschüttet. Das Remaster könnte somit einen längst verloren geglaubten Schatz wieder an die Erdoberfläche befördern – Lara Croft wäre stolz darauf.

