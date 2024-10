Geheimtipps im Xbox Game Pass: 7 Spiele-Perlen, die ihr zocken solltet

Tunic: Trailer 5 / 8

Anzeige

In Tunic zieht ihr als ein kleiner Fuchs durch eine liebevoll-designte Fantasy-Welt und stellt euch diversen Herausforderungen. Das isometrische Abenteuer erinnert vom Charme her an The Legend of Zelda und zieht euch mit seinen zahlreichen Geheimnissen in den Bann.

Metacritic-Score (Xbox): 86 Prozent