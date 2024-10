PS5-Hit besser auf Steam: Spieler entfernen nerviges Feature von God of War Ragnarök

God of War Ragnarök ist eines der besten PS5-Spiele überhaupt – doch Fans beschweren sich immer wieder über ein besonders nerviges Feature des preisgekrönten Kratos-Abenteuers. Steam-Spieler haben darauf nun reagiert und die kontroverse Hinweis-Funktion aus der PC-Version entfernt.

Spieler entfernen Dialoge aus God of War Ragnarök

Der PS5-Hit God of War Ragnarök zählt in vielerlei Hinsicht zu den besten Spielen, die die PS5 bislang hervorgebracht hat – Grafik, Handlung, Gameplay und die schauspielerische Leistung sind über jeden Zweifel erhaben.

Was viele Spieler allerdings schnell genervt hat, ist die Tatsache, dass NPCs bei Rätseln meist schon nach wenigen Sekunden dazwischen grätschen und allzu deutlich Hinweise geben. Manchmal habt ihr somit nicht einmal genug Zeit, um selbst nachzudenken oder das Rätsel überhaupt vollständig überblicken zu können.

Eine PC-Mod hat sich nun exakt diesem Problem angenommen und über 2.500 Dialogzeilen von euren Begleitern aus dem Spiel gelöscht. Die Mod trägt den passenden Namen Please Shut Up (Companion Mute Mod) und entfernt sowohl Hinweise bei Rätseln als auch Kommentare während der zahlreichen Kämpfe, die ihr im Laufe von God of War Ragnarök für euch entscheiden müsst.

Schaut euch hier den PC-Trailer zu God of War Ragnarök an:

God of War Ragnarök PC – offizieller Ankündigungs-Trailer

Die Mod zu God of War Ragnarök ist via Nexusmods verfügbar und die Verantwortlichen dahinter versprechen, in Zukunft noch mehr Dialogzeilen zu entfernen, die als nervig, überflüssig oder herablassend identifiziert werden. (Quelle: Nexusmods)

PS5-Hit legt schwierigen Start auf Steam hin

Die Begleiter-Mod nimmt sich somit einem der größten Kritikpunkte von God of War Ragnarök an – auch wenn die Hinweise natürlich von Situation zu Situation und Spieler zu Spieler unterschiedlich störend wahrgenommen werden.

Vielleicht werden Mods wie diese aber immerhin dazu beitragen, dass das PS5-Meisterwerk sich mit der Zeit einen besseren Stand auf dem PC erarbeitet, denn der Release wurde von einem Review Bombing überschattet.

Steam-Spieler liefen Sturm gegen den Zwang, sich mit einem PSN-Account für das Spiel zu registrieren. Mittlerweile ist das Abenteuer immerhin bei einer größtenteils positiven Wertung auf der Plattform angekommen. (Quelle: Steam)

