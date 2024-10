Steam-Spieler können aufatmen: Ubisoft gibt klein bei

Wer Ubisoft-Spiele am PC direkt zum Release zocken will, muss bislang in den sauren Apfel beißen und sich das Spiel entweder direkt im Ubisoft Store oder im Epic Games Store kaufen – denn der Steam-Release lässt stets lange auf sich warten. Nun hat sich Ubisoft jedoch dazu entschieden, das zu ändern.

Ubisoft setzt wieder voll auf Steam

Ubisoft steckt in der Klemme – und zwar schon eine ganze Weile. Nachdem Star Wars Outlaws (Test) hinter den Erwartungen zurückblieb, hat sich der Konzern nun kurz vor knapp dazu entschieden, auch den Release von Assassin’s Creed Shadows auf Anfang 2025 zu verschieben. Aber das ist anscheinend noch lange nicht alles.

Wie aus einer von Insider Gaming geleakten Memo hervorgeht, die vom Ubisoft-Chef Yves Guillemot höchstpersönlich ans Personal verschickt wurde, hat sich der Publisher nun dazu entschlossen, seine Spiele ab Tag 1 wieder auf Steam zu veröffentlichen:

Darüber hinaus werden unsere Neuerscheinungen, beginnend mit Assassin’s Creed Shadows, ab dem Launch-Tag wieder auf Steam verfügbar sein, zusätzlich zu den Stores von First-Party, Epic und Ubisoft, nachdem wir das Feedback der Spieler zu anderen Themen gehört haben. Yves Guillemot – Geschäftsführer von Ubisoft

Zuvor gab es Ubisoft-Spiele direkt zum Release nur im Ubisoft Store oder im Epic Games Store – das soll sich im nächsten Jahr ändern. Wir gehen davon aus, dass Steam-Spieler sich wahrscheinlich trotzdem noch zusätzlich einen Ubisoft-Account erstellen und Ubisoft Connect installieren müssen. Dass Ubisoft komplett auf die Integration des hauseigenen Launchers verzichtet, wagen wir zu bezweifeln.

Ubisoft schafft auch verhasste Early-Access-Strategie ab

Und es gibt noch mehr Änderungen bei Ubisoft. Bei Star Wars Outlaws durften sich Vorbesteller der teureren Spielversionen noch über früheren Zugang zum Spiel freuen. Davon will Ubisoft sich anscheinend verabschieden – zumindest bei Assassin’s Creed Shadows:

Außerdem überdenken wir derzeit unser Season-Pass-Modell für unsere kommenden Spiele. Für Assassin’s Creed Shadows werden alle Spieler zur gleichen Zeit Zugang zum Spiel haben, und diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben, erhalten die erste Erweiterung kostenlos. Yves Guillemot – Geschäftsführer von Ubisoft

Man merkt: Ubisoft steht wirklich unter Druck. Ob diese Änderungen jedoch Früchte tragen und dabei helfen, das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu lenken, kann nur die Zeit zeigen.

Die Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows könnte sich für Ubisoft als schwere Fehlentscheidung entpuppen. Schließlich hat auch Sony sein nächstes großes Samurai-Abenteuer für 2025 geplant:

