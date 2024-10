Dragon Ball schlägt Call of Duty: Anime-Spiel stürmt die PlayStation-Charts

Am 11. Oktober erscheint Dragon Ball: Sparking Zero für die Konsolen und den PC. In den internationalen Topsellern ist das Prügel-Spiel schon jetzt ein Hit und stellt sogar Call of Duty in den Schatten.

Dragon Ball feiert doppeltes Comeback

Dragon Ball ist mal wieder zurück und das in gleich doppelter Hinsicht: So startet am 11. Oktober nicht nur der neue Anime Dragon Ball Daima, sondern Fans von Son-Goku können sich am selben Tag auch in Dragon Ball: Sparking Zero austoben. Das neue Prügel-Spiel erscheint für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und für Steam.

Anzeige

In den PlayStation-Charts führt Dragon Ball: Sparking Zero aktuell die Topseller unter den Vorbestellungen an und das sogar noch vor Call of Duty: Black Ops 6. Dabei handelt es sich sogar um die Ultimate Edition des Spiels, die knapp 120 Euro kostet. Vermutlich lockt der Vorabzugang viele Dragon-Ball-Fans an. Wer hier zuschlägt, der kann nämlich bereits am 08. Oktober loslegen.

Dragonball - Sparking! ZERO DRAGON BALL: Sparking! ZERO bringt das legendäre Gameplay der Budokai-Tenkaichi-Serie auf eine völlig neue Stufe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2024 14:47 Uhr

Auch auf dem PC erfreut sich Dragon Ball: Sparking Zero einer großen Beliebtheit. So befindet das Prügel-Spiel derzeit auf dem fünften Platz der Steam-Topseller. Bis zum Release klettert das Game bestimmt noch ein paar Plätze höher. Vielleicht reicht es ja am Starttag sogar für die Spitzenposition.

Anzeige

Mehr als 180 Charaktere erwarten euch in Dragon Ball: Sparking Zero. (© Bandai Namco)

Das größte Dragon-Ball-Spiel aller Zeiten

Dragon Ball: Sparking Zero setzt die beliebte Tenkaichi-Reihe fort, die 2005 ihren Anfang nahm und 2011 in Ultimate Tenkaichi für die PS3 gipfelte. Seitdem ist kein neuer Ableger mehr erschienen, weshalb das Comeback schon bei der Ankündigung große Begeisterung in den sozialen Medien auslöste.

Anzeige

Fans der Vorlage können sich auf mehr als 180 Kämpfer freuen, die sich aus dem gesamten Dragon-Ball-Kosmos zusammensetzen – von Dragon Ball Z, über Dragon Ball GT und Dragon Ball Super bis hin zu den Filmen. Kommende DLCs werden den Kader mit absoluter Sicherheit noch ausbauen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.