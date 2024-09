PS Plus: Sony enthüllt neue Gratis-Games – Abonnenten sparen 159,34 Euro

Sony hat sich diesen Monat einen kleinen Frühstart erlaubt und die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten einen Tag früher enthüllt. Dieses Mal gibt es für alle zahlenden Kunden wieder drei Spiele abzustauben: WWE 2K24, Dead Space und Doki Doki Literature Club Plus!

PS Plus: Das sind die Gratis-Games im Oktober 2025

PS-Plus-Abonnenten kriegen mal wieder kostenlosen Gaming-Nachschlag – und dieses Mal besonders früh. Denn schon am 1. Oktober 2024 gibt es für alle Abonnenten von Sonys Gaming-Service die folgenden drei Spiele gratis abzustauben:

Bei den Spielen handelt es sich um die Games der Essentials-Stufe, auf die alle Abonnenten Zugriff erhalten. Ihr könnt sie euch zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 4. November 2024 gratis sichern (Quelle: PlayStation Blog). Gut zu wissen: Bis zum Stichtag habt ihr noch die Gelegenheit, euch die aktuellen PS-Plus-Gratis-Games zu sichern.

PS Plus: Die neuen Gratis-Games im Detail

Mit WWE 2K24 kommen alle Fans von Prügelspielen auf ihre Kosten. Ihr schlüpft in die Rollen von bekannten Wrestlingkämpfern und poliert euch gegenseitig so lange das Fressbrett, bis ihr oder euer Gegner das Handtuch werft.

Bei Doki Doki Literature Club Plus! handelt es sich hingegen um eine Visual Novel, deren Fortlauf ihr mit euren Entscheidungen beeinflussen könnt. Zudem gibt es einige Minispiele, die für Abwechslung sorgen sollen. Gut zu wissen: Auch wenn Doki Doki Literature Club Plus! auf den ersten Blick wie ein Dating-Simulator wirkt, driftet das Spiel mit zunehmender Dauer immer mehr in Richtung des psychologischen Horrors ab.

Apropos „Horror“: Mit Dead Space gibt es für Genre-Fans im Oktober ein echtes Highlight. Das Remake fängt die Stimmung des Originals nicht nur perfekt ein, sondern sorgt sogar für noch mehr Gänsehaut. Das Abenteuer von Schiffsingenieur Isaac Clarke ist aber nichts für schwache Nerven – nicht zuletzt auch aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung.

WWE 2K24 kostet zum aktuellen Zeitpunkt stolze 69,99 Euro im PlayStation Store, Dead Space schlägt mit 79,99 Euro zu Buche und für Doki Doki Literature Club Plus! werden 9,36 Euro fällig. PS-Plus-Abonnenten sparen im Oktober unterm Strich also 159,34 Euro – vorausgesetzt, sie hätten sich die Spiele ansonsten digital gekauft.

Das große Highlight in diesem Monat dürfte für viele Dead Space sein. Wie gut das Remake im Vergleich zum Original-Spiel aus 2008 aussieht, könnt ihr euch hier im Video anschauen:

13 Minuten Dead Space: PS5-Remake VS PS3-Original Abonniere uns

auf YouTube

