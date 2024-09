Ghost of Yotei: Sonys PS5-Hit guckt sich was von Assassin’s Creed ab

Sucker Punch verspricht für den mit Spannung erwarteten Nachfolger von Ghost of Tsushima nicht nur eine abwechslungsreichere Open World, sondern auch mehr Einfluss der Spieler auf die Handlung.

Ghost of Yotei: Mehr Macht für die PS5-Spieler

In Ghost of Yotei schlüpfen wir in die Rolle von Atsu, einer Außenseiterin auf Rachefeldzug im historischen Hokkaido. Das Besondere: Eure Entscheidungen sollen diesmal wirklich zählen. „Wir wollen den Spielern mehr Kontrolle über den Verlauf der Geschichte geben“, erklärt Creative Director Jason Connell im Interview mit der New York Times.

Ähnlich wie in der Assassin’s-Creed-Reihe können die Spieler also voraussichtlich durch ihre Handlungen das Schicksal der Protagonistin und ihrer Umgebung beeinflussen. Wie weit die Auswirkungen der Entscheidungen reichen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir vermuten, dass sich jedoch eher Kleinigkeiten ändern. Bei einer Quest wird ein anderer Weg eingeschlagen, statt Begleiter A steht uns Begleiter B zur Seite, eine Belohnung fällt anders aus – nichts Weltbewegendes eben. Wir lassen uns aber gerne vom Gegenteil überraschen.

Sucker Punch hat dazugelernt. „Die Herausforderung bei der Entwicklung eines Open-World-Spiels besteht darin, dass man immer wieder dasselbe tun muss. Wir wollten dem entgegenwirken und einzigartige Erlebnisse bieten“, so Connell.

Ghost of Yotei klingt vielversprechend, aber … Mehr Einfluss auf die Story? Das habe ich schon oft gehört. Ob Sucker Punch wirklich liefert, bleibt abzuwarten. Zu oft wurde ich mit vermeintlicher Entscheidungsfreiheit gelockt, nur um am Ende festzustellen, dass meine Wahl lediglich kosmetischer Natur war. Wenn Ghost of Yotei sein Versprechen hält, könnte es tatsächlich für frischen Wind im Genre sorgen und damit Assassin’s Creed noch weiter in Bedrängnis bringen. Aber Vorsicht: Große Worte machen noch kein großes Spiel. Jetzt heißt es: Erwartungen zügeln, bis wir mehr als nur Marketing-Versprechen sehen. Robert Kohlick

Habt ihr schon den offiziellen Ankündigungs-Trailer von Ghost of Yotei gesehen? Falls nicht, könnt ihr das hier nachholen:

Ghost of Yotei: Announce Trailer

