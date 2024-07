„Es wird immer schlimmer“: Gratis-Spiele bei PS Plus fallen bei Fans voll durch

Sony stellt Abonnenten von PlayStation Plus Essential und den höheren Abo-Stufen drei neue Gratis-Games zur Verfügung. Die Fans sind von der Auswahl im Juli allerdings überhaupt nicht begeistert.

Originalmeldung vom 27. Juni 2024:

Das sind die PS-Plus-Games im Juli 2024

Auch im Juli können sich PlayStation-Spieler wieder neue kostenlose Spiele sichern – solange ihr PlayStation Plus Essential oder eine der teureren Mitgliedschaften abonniert habt. Im PlayStation-Blog stellt Sony die Spiele schon jetzt vor. Es handelt sich um:

Ab dem 02. Juli könnt ihr die drei Spiele eurer Bibliothek hinzufügen. Solange ihr weiter für das PS-Plus-Abo zahlt, könnt ihr die Games zocken, wann immer ihr wollt.

Borderlands 3 ist zweifellos das Highlight der neuen Spieleauswahl. In dem bunten Looter-Shooter könnt ihr wieder jede Menge ballern, immer auf der Suche nach der einen etwas besseren Waffe. Im PlayStation-Store kostet die Standard-Edition auch knapp fünf Jahre nach Release noch 69,99 Euro. Bei Online-Händlern wie Amazon ist das Spiel allerdings auch wesentlich günstiger zu haben.

Borderlands 3 (PS4) (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2024 12:04 Uhr

Was sagen die Spieler zu den PS-Plus-Games

Die PlayStation-Community ist mit den neuen Gratis-Games überhaupt nicht zufrieden. Besonders im Fall von Among Us wissen die Spieler nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Immerhin kostet der Indie-Hit im PlayStation-Store gerade einmal 4,99 Euro und ist auf Mobilgeräten sogar kostenlos. Die Stimmen im PlayStationPlus-Subreddit halten sich dementsprechend nicht mit Kritik an Sony zurück:

Es wird immer schlimmer. Ich glaube langsam, dass Sony will, dass ich mein PS-Plus-Abo kündige (Oldschool-fool auf Reddit)

Enttäuschung wäre eine Untertreibung (tako2otako auf Reddit)

Dass sie Among Us aufnehmen, ist ein Witz. Das Spiel ist sowieso schon fast kostenlos, so billig ist es (Immediate-Comment-64 auf Reddit)

WTF. Das ist einfach Mist, was rauchen die denn? Der Service war noch nie so schlecht wie nach der Preiserhöhung (Alternative-Fans4015)

Viele Spieler sind es inzwischen gewohnt, von Sony enttäuscht zu werden. Auch die Gratis-Spiele im Juni 2024 haben bereits für viel Unmut gesorgt. Vielleicht kann der PlayStation-Hersteller wenigstens im August wieder einen Knaller anbieten.