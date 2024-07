Elden Ring: Alle Gesten freischalten und benutzen (inkl. DLC)

In Elden Ring sind Gesten ein wesentlicher Bestandteil des guten Tons im PVP und PvE. Manchmal könnt ihr mit Gesten aber auch Ereignisse auslösen. Zum Beispiel, wenn ihr bei einer Statue steht und ihre Haltung nachmacht – das gilt auch für den DLC „Shadow of the Erdtree“. Wir erklären euch, wie ihr Emotes benutzen und wo ihr sie finden könnt.

Fundorte der Emotes von „Shadow of the Erdree“ (DLC)

Oh Mutter

Fundort der Geste „Oh Mutter“ (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Diese Geste erhaltet ihr im Rahmen der Questreihe von Fürst Ymir. In unserem Artikel „Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Ymirs & Jolans Quest lösen“ helfen wir euch dabei, dieses Emote zu bekommen und die Mission zu lösen.

Möge der Beste gewinnen

Fundort der Geste „Möge der Beste gewinnen“ (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sucht in der Nähe der Gnade „Kreuz an der Hochstraße“ nach diesem Emote.

Gehen wir gemeinsam an

Fundort der Geste „Gehen wir gemeinsam an“ (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dieses Emote findet ihr nach dem Kampf gegen den Endboss des DLCs „Shadow of the Erdtree“. Vergesst nicht, euch gut in der Kampfarena umzuschauen, bevor ih sie verlasst.

Fundorte der Gesten im Hauptspiel

Nachfolgend zeigen wir euch alle bekannten Gesten und ihre Fundorte. Einige davon müssen wir noch selbst finden, also kommt gerne wieder, um neue Inhalte zu entdecken…

Gesten, die in Elden Ring sofort verfügbar sind

Natürlich startet ihr in das Spiel nicht ohne Emotes. Die folgende Liste zeigt euch die Gesten, die von Anfang an im Spiel verfügbar sind.

Vorwärts zeigen

Aufwärts zeigen

Abwärts zeigen

Halt!

Winken

Herbeiwinken

Herzliche Begrüßung

Niedergeschlagenheit

Schlachtruf

Ruhe

Verbeugung

Freudensprung

Der Ring (Vorbestellerbonus)

Alle weiteren Gesten müsst ihr im Spiel selbst finden. Wir haben für euch die Fundorte beschrieben und dargestellt. Die Reihenfolge ist möglich nah an der nach Level empfohlenen Reihenfolge der Gebiete in Elden Ring.

Stärke!

Fundort der Geste Stärke! (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Diese Geste findet ihr im Anfangsbereich von Elden Ring, nachdem ihr den Soldaten Godriks besiegt habt. Lauft einfach den Weg weiter bis zum Ende der Klippe und sammelt sie bei der Leiche ein. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euer erstes Emote gefunden.

Seitlich sitzen

Fundort der Geste Seitlich sitzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Diese Geste erhaltet ihr im Rahmen von Roderikas Quest. Sobald ihr den NPC zum ersten Mal trefft, werdet ihr nach einem ausführlichen Gespräch von ihr mit diesem Emote beschenkt. In dem verlinkten Artikel führen wir euch durch die gesamte Nebenmission.

Gedankenversunken nicken

Der orange Punkt markiert den Ort, an dem ihr Sellen findet. Die Geste Gedankenversunken nicken erhaltet ihr von der Zauberin. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sellen ist eine der Magielehrer in Elden Ring. Ihr könnt sie recht schnell im Spiel treffen. Geht einfach zu der im Bild oben eingezeichneten Ruine eines Wegpunkts in Limgraveund sucht nach einem Eingang zum Keller. Hier hält sich der NPC auf. Sprecht mit ihr das erste Mal und ihr erhaltet die Geste Gedankenversunken nicken.

Mein Fürst

Fundort der Geste Mein Fürst. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Für dieses Emote müsst ihr die Quest von Boc, dem Näher verfolgen. Folgt dem Link zu unserem Walkthrough. Diese Nebenmission startet in Limgrave, dem ersten Gebiet von Elden Ring, weshalb wir die Geste so weit oben positioniert haben. Sobald ihr dem Näher erlaubt, euch Mein Fürst zu nennen, wird er euch diese Geste schenken.

Um Gnade betteln

Fundort der Geste Um Gnade betteln. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr Patches findet, werdet ihr von ihm dieses Emote bekommen. Folgt dem Link zum Artikel, der euch seinen genauen Fundort zeigt.

Ganz ruhig!

Fundort der Geste Ganz ruhig. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr jetzt schon eine Runde mit dem Händler Patches gedreht habt, kehrt zu ihm zurück (Bereich neu laden) und öffnet seine Kiste. Es handelt sich dabei um eine Teleporttruhe, die euch zum Nebelwald bringt. Das ist eine Falle des Händlers, die sich gegen diejenigen richtet, die ihn beklauen wollen. Kehrt anschließend zurück zu Patches und sprecht mit ihm. So erhaltet ihr die Geste Ganz ruhig! und alles ist wieder gut.

Fingerschnipsen

Der orange Punkt markiert den Ort, an dem ihr das Heulen des Wolfes hören könnt. Die Geste Fingerschnippsen bekommt ihr danach von einem Händler. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sobald ihr im Nebelwald unterwegs seid, werdet ihr in der Nähe der Ruinen im Nebelwald das Heulen eines Wolfes vernehmen. Kehrt zurück zum Ort der Gnade Kirche von Elleh und sprecht den Händler an. Er wird euch dieses Emote schenken, damit ihr die Quest von Blaidd starten könnt.

Was wollt ihr?

Fundort der Geste Was wollt ihr? (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Diese Geste bekommt ihr von Ensha. Das ist der NPC in der Tafelrundfeste, der an die Wand angelehnt ist. Sprecht ihr Ensha zum ersten Mal an, wird sie euch mit diesem Emote beschenken.

Gebet

Fundort der Geste Gebet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiterer NPC in der Tafelrundfeste ist Bruder Corhyn. Er ist einer euer Lehrer für Anrufungen. Sprecht ihr das erste Mal mit ihm, wird er euch das Emote Gebet schenken.

Ehrfürchtige Verbeugung

Fundort der Geste Ehrfürchtige Verbeugung. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr in der Tafelrundfeste über den Balkon in die Halle herunterspringt, werdet ihr gegen den Blutigen Finger Rasender Alberich kämpfen müssen. Doch bevor ihr euch in den Kampf stürzt müsst ihr einen Moment warten. Wenn Alberich erscheint, gebt ihm die Zeit, euch mit der Geste zu begrüßen. Erst dann werdet ihr sie von ihm erhalten. Ein Hinweis auf die guten Manieren im PvP und Koop.

Begeisterung

Fundort der Geste Begeisterung. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Gelingt es euch, den Fragmentträger Margit zu besiegen, wird in der Tafelrundfeste eine weitere Tür aufgehen und die Fingerleserin Enia wird sich dort ab sofort als NPC gemeinsam mit Zwei Finger aufhalten. Berührt ihr die Finger das erste Mal an, werdet ihr die Geste Begeisterung bekommen.

Bravo!

Fundort der Geste Bravo! (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr euren ersten Halbgott, vermutlich Godrick, den Verpflanzten besiegt habt, müsst ihr zu dem ersten Ort der Gnade Der erste Schritt zurückkehren. Der weißgesichtige Varré wird weitergezogen sein. Er hat euch aber an seiner Stelle eine Nachricht hinterlassen. Lest die Nachricht und ihr erhaltet die Geste Bravo!.

Gelehrsamkeit

Der orange Punkt markiert den Fundort der Kirche von Irith, wo ihr die Geste Gelehrsamkeit bekommen werdet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sobald ihr Schloss Sturmschleier geschafft habt oder einfach überspringen konntet, werdet ihr in Liurnia ankommen. Geht gleich zur Kirche von Irith, um dort auf den NPC Thops zu treffen. Sobald ihr einen zweiten Schimmersteinschlüssel gefunden habt, müsst ihr ihn diesen überreichen. Er wird euch dafür die Geste Gelehrsamkeit schenken.

Feuer, sporne mich an!

Der orange Punkt markiert den Camp der Feuermagier, in dem ihr die Geste Feuer, sporne mich an! finden werdet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein Stückchen tiefer in Liurnia gibt es die nächste Geste. Im Screenshot oben seht ihr einen orangen Punkt. Begebt euch dorthin und sucht bei den Feuertöpfen im Camp nach dem Emote.

Eingerollt

Fundort der Geste Eingerollt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr in der Akademie Raya Lucaria den Boss Rennala besiegt habt, könnt ihr bei der Hexe eine Wiedergeburt durchführen. Das bedeutet, dass ihr eine Larventräne einsetzen und euren Charakter umskillen könnt. Macht ihr es zum ersten Mal, dann erhaltet ihr die Geste Eingerollt als Belohnung.

Ermutigender Ruf

Fundort der Geste Ermutigender Ruf. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr in Caelid auf Schloss Rotmähne angekommen seid, werdet ihr euch dem Boss und Fragmentträger Radahn stellen müssen. Um den Kampf zu starten, müsst ihr mit dem Hexenjäger Jerren sprechen. Bei diesem Gespräch erhaltet ihr die Geste Ermutigender Ruf.

Bei meinem Schwerte

Der orange Punkt markiert den Ort, an dem ihr die Geste Bei meinem Schwerte finden werdet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr in der Huptstadt Lyndell auf dem Altus-Plateau angekommen seid, werdet ihr an der im Screenshot markierten Stelle einen Ort finden, der euch sehr bekannt vorkommen sollte. An einer Wand unter einem großen Gemälde findet ihr dann das Emote Bei meinem Schwerte.

Gesten benutzen auf PS5, Xbox und PC

Gesten auf der PS5 oder PS4 benutzen

Auf der PlayStation habt ihr zwei Möglichkeiten in Elden Ring Gesten zu benutzen. Entweder ihr öffnet das Menü und navigiert zur Schnellauswahl rechts. Dort könnt ihr dann ein Emote auswählen und ausführen. Mit der Taste Dreieck könnt ihr die Schnellauswahl der Emotes auch anpassen.

Oder ihr benutzt den Bewegungssensor des Controllers. In der Schnellauswahl seht ihr auf den Bildern der Emotes die Bewegungen, die ihr ausführen müsst, damit euer Charakter die gewünschte Geste macht. Wichtig ist dabei, dass ihr Dreieck gedrückt haltet und dann die Bewegung ausführt.

Werden die Emotes dennoch nicht ausgeführt, dann kann es sein, dass der Bewegungssensor ausgeschaltet ist. Ihr könnt ihn im Systemmenü anstellen (siehe Bild unten). Wir haben dennoch die Erfahrung gemacht, dass die Gesten mit der Bewegungssteuerung nicht immer so funktionierten, wie wir es uns wünschten. Zudem könnte es in Kämpfen zu Problemen führen, wenn ihr aus Versehen ein Emote ausführt.

An dieser Stelle im Systemmenü könnt ihr die Bewegungssteuerung aktivieren.

Gesten auf dem PC, Xbox Series X/S oder Xbox One benutzen

Um Gesten auf dem PC oder der Xbox zu nutzen, müsst ihr einfach das Menü öffnen und dann eine der sechs Gesten in der Schnellauswahl rechts anklicken. Die Tasten, mit denen ihr die Gesten ausführen könnt, werden euch unter der Schnellauswahl angezeigt. Auf dem PC müsst ihr zum Beispiel die Taste F drücken, um eine andere Geste in die Schnellauswahl zu legen.

