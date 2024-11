Elden Ring: Reihenfolge der Gebiete nach Level und Waffenlevel

Da „Elden Ring“ keine Empfehlung für die richtige Reihenfolge der Gebiete nach Level und Waffenstufe gibt, helfen wir euch mit Maps und Tipps. Beachtet, dass die Waffenstufen eigentlich noch viel wichtiger für die Reihenfolge der Gebiete sind als das Level eures Charakters in „Elden Ring“.

Gebiete Reihenfolge für Level 1-50

Diesen Gebieten solltet ihr euch zu Beginn von Elden Ring (Level 1-50) widmen. (© Screenshot spieletipps)

Innerhalb der Bereiche, die wir euch auf dem Bild markiert haben, gibt es immer wieder einzelne Dungeons oder Unterwelten, die für Level 1–50 zu herausfordernd sein könnten. Zum Beispiel das Gebiet Siofra, zu dem ihr über einen Brunnen im Nebelwald gelangt.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Speicherstand in die Cloud hochzuladen oder auf dem PC zu kopieren und zu sichern, dann empfehlen wir euch, es regelmäßig zu tun. So werdet ihr zur Not einen vorherigen Speicherstand laden können, wenn ihr mal in einem zu starken Dungeon zu viele Runen verloren habt.

Level 1-50 Gebiete Waffenstufe mit

Schmiedestein/

Dunkelschmiedestein 1-15 Westen von Limgrave 0-1 / 0-1 10-20 Osten von Limgrave 1-2 / 0-1 20-30 Süden von Limgrave 3 / 1 20-30 Halbinsel der Tränen 3 / 1 30-40 Schloss Sturmschleier 3-4 / 1-2 40-50 Süden von Liurnia 3-4 / 1-2

Gebiete Reihenfolge für Level 50-100

Seid ihr schon etwas geübt und konntet auch die Stufe eurer Waffe erhöhen, dann traut euch in diese Gebiete (Level 50-100). (© Screenshot spieletipps.de)

Level 50-100 Gebiete Waffenstufe mit

Schmiedestein/

Dunkelschmiedestein 50-60 Osten von Liurnia 4-6 / 1-2 50-60 Akademie von Raya Lucaria 4-6 / 1-2 50-60 Ainsel 4-6 / 1-2 60-70 Siofra 8-12 / 3-4 60-70 Der Westen von Liurnia 8-12 / 3-4 60-70 Haus Caria 8-12 / 3-4 60-70 Der Süden von Caelid 10-12 / 4 60-80 Altus-Plateau 10-14 / 4-5 70-80 Nokron, die ewige Stadt 15-20 / 6-8 70-80 Tiefen von Tiefwurz 15-20 / 6-8 80-100 Nokstella, die ewige Stadt 15-20 / 6-8 80-100 Gelmir 15-20 / 6-8 80-100 Fäulnissee 15-20 / 6-8

Gebiete Reihenfolge für Level 100-150

Diese Gebiete sind die härtesten in Elden Ring. Es kann sein, dass ihr sogar noch stärker leveln müsst, als die Community sagt (Level 100-150). (© Screenshot spieletipps.de)

Damit ihr die einzelnen Gebiete auch überlebt und nichts verpasst, findet ihr alle unsere Video-Guides zu Elden Ring im Folgenden:

