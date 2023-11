Elden Ring: Runen farmen – Am Anfang und später

Ihr wollt in Elden Ring Runen farmen? Beim Farmen könnt ihr mindestens 1 Million Runen in nur 15 Minuten bekommen, auch nach Patch 1.05 und ohne kämpfen zu müssen. Zusätzlich erklären wir euch, welche Gegenstände ihr nutzen solltet, um in jedem Lauf noch mehr Runen farmen zu können. Am Anfang von Elden Ring gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, schnell zu leveln, doch eine haben wir für euch finden können.

Mit dem Goldskarabäus und Goldenen Federtierfüßen mehr Runen farmen

Um noch mehr Runen zu bekommen, empfehlen wir euch beim Farmen den Talisman „Goldskarabäus“ zu tragen. Damit erhöht ihr die Zahl der erhaltenen Runen um ca. 30 %. Den genauen Fundort zeigen wir euch im verlinkten Artikel.

Außerdem solltet ihr auch „Goldene Federtierfüße“ benutzen. Dabei handelt es sich um Verbrauchsgegenstände, die ihr aber auch selbst herstellen könnt, sobald ihr bei Patches das Handbuch (2) des Missionars gekauft habt. Mit diesen beiden Items erhöht ihr eure Ausbeute um mehr als die Hälfte.

Runen farmen im Schneegebiet – Fast eine Million in ungefähr 10 Minuten

Sobald ihr das Schneegebiet in Elden Ring entdeckt habt, begebt euch in den Norden. Hier findet ihr „Ordina, Stadt der Liturgien“. Es erwartet euch ein Rätsel, durch das wir euch im verlinkten Artikel führen, aber auch ein Portal. Es befindet sich hinten in der Stadt. An diesem Portal müsst ihr auf eurem Pferd mit einem Doppelsprung so weit wie möglich nach hinten springen und zwar rechts davon.

Zuvor müsst ihr natürlich den „Goldskarabäus“ ausrüsten und die „Goldenen Federtierfüße“ benutzen. Auf diese Weise könnt ihr eure Ausbeute sogar fast verdoppeln. Ohne die beiden Items haben wir um die 86.000 Runen farmen können. Mit den Items kamen wir auf 135.000. Nicht nur, dass die Ausbeute an Runen richtig hoch ist, es ist auch die einfachste Möglichkeit, in Elden Ring Runen farmen zu können. Das folgende Video zeigt euch genau, wie das geht und wie viel Runen wir mit und ohne Items bekommen haben.

Elden Ring: Im Schneegebiet 1 Million Runen in 10 Minuten farmen

Mohgwyn-Palast – über 1 Million Runen farmen in nur 15 Minuten

Ähnlich wie in der oben beschriebenen Methode müsst ihr euch auch im „Mohgwyn-Palast“ in die Tiefen stürzen, um schnell viele Runen zu bekommen. Diese Methode ist schwieriger und nicht ganz so ergiebig, wie die im Schneegebiet, dennoch wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Das folgende Video zeigt euch, wo und wie ihr im „Mohgwyn-Palast“ schnell Runen bekommen werdet.

Nachdem ihr die Quest von Varré abgeschlossen habt, wird er euch die „Medaille des Reinblutritters“ überreichen. Damit gelangt ihr zum Gebiet „Mohgwyn-Palast“.

Begebt euch zum Ort der Gnade „Palastallee“, ruft euer Pferd und rüstet den „Goldskarabäus“ aus. Schaut zu den blutigen Felsen an der Seite. Dort müsst ihr hochklettern. Hier empfehlen wir euch unser Video, da es etwas schwierig ist (ab Minute 1:25).

Oben angekommen sucht ihr euch an der Kante auf der anderen Seite einen Vorsprung, der mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Nachrichten gekennzeichnet sein wird. Nutzt die „Goldenen Federtierfüße“ und springt von hier aus in die Tiefen.

Jetzt müsst ihr im Fall immer wieder die Angriffstaste betätigen, bis ihr ein paar Runen eingesammelt habt. Das kann etwas dauern. Öffnet schnell die Karte und reist zurück zur „Palastallee“. Dort angekommen erhaltet ihr über 16.000 Runen für ca. zwei Minuten Arbeit. Die Million Runen erreicht ihr demnach in ca. 15 Minuten.

Der Vogel – 350.000 Runen farmen in 10 Minuten

Direkt an der „Palastallee“ könnt ihr auch einfach die Methode mit dem Vogel anwenden, falls ihr nicht so viele Runen braucht und nur schnell etwas kaufen wollt. Wir zeigen euch, in folgendem Video, wie ihr ohne Kämpfe zum Farmingspot mit dem Vogel gelangt und dort auch ohne zu kämpfen schnell Runen bekommt.

Runen farmen für Anfänger - 10.000 bis 20.000 Runen in 10 Minuten bekommen

Wir wollen euch auch einen Ort in Elden Ring empfehlen, an dem ihr als Anfänger Runen farmen könnt. Wir sprechen hier von ca. 1.000 bis 2.000 Runen die Minute. Es hängt davon ab, wie hoch euer Schadens-Output ist. Wollt ihr aber schnell leveln, ist das die uns liebste Stelle für dieses Vorhaben.

Oben im Video seht ihr den Lauf. Wollt ihr es selbst versuchen, dann begebt euch zu dem Ort, den wir für euch auf der folgenden Karte markiert haben. Der Gegner, den ihr dort töten müsst, wirft jedes Mal um die 1.000 Runen ab. Glücklicherweise ist er ziemlich nah am Schnellreisepunkt „Große Brücke von Farum“, der in „Greyolls Drachenhügel“ liegt. Kennt ihr den Ort noch nicht? Dann schaut in dem Video oben nach, wir führen euch dorthin.

Wollt ihr schnell leveln? Dann farmt eure Runen einfach bei diesem Gegner. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Falls ihr euch fragt, warum ihr Runen farmen solltet, dann ist die Antwort recht einfach: Um leveln zu können und alles zu kaufen, was euer Herz begehrt. Runen sind in Elden Ring nicht nur Punkte, die ihr in Attribute investieren müsst, sondern auch die Währung – ein äußerst wichtiges Gut! Große Runen sind aber eine ganz andere Art von Gegenständen. Folgt dem Link, um mehr darüber zu erfahren.