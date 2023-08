Elden Ring hat die Spiele von FromSoftware einer deutlich breiteren Zielgruppe eröffnet, weswegen auf Armored Core 6 nun mehr Aufmerksamkeit liegt. Die Action-Reihe rund um hochgerüstete Mechs erobert die Steam-Topseller, hat das aber den Wertungen zufolge auch selbst verdient.

Armored Core 6 erobert die Steam Charts

Nach dem großen und auch überraschenden Erfolg von FromSoftwares Elden Ring widmete sich der Entwickler einer ganz anderen Spiele-Reihe. Nach elf Jahren geht es mit Armored Core 6: Fires of Rubicon in der Reihe der Mecha-Action-Spiele von FromSoftware weiter. Das Spiel erscheint am 25. August 2023 und entwickelt sich schon im Vorverkauf zu einem Steam-Topseller.

Aktuell steht Armored Core 6 auf Platz 5 der meistverkauften Spiele auf Steam. (Quelle: Steam). Auf den nächsten Topplätzen kommen Destiny 2, das in zwei Wochen erscheinende und heiß erwartete Starfield, Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive und Larians riesiger CRPG-Erfolg Baldur’s Gate 3.

Der Launch-Trailer zu Armored Core 6: Fires of Rubicon:

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON — Launch Trailer

Armored Core ist nun mal kein Elden Ring

Mit Ausnahme der schweren Bosskämpfe hat Armored Core 6 nicht viel mit FromSoftwares sonstigen Spiele gemeinsam. Eine offene und frei erkundbare Spielwelt wie in Elden Ring gibt es hier nicht. Trotzdem ist Armored Core 6 ein sehr gutes Spiel geworden. Auf Metacritic kommen PC- und PS5-Version aktuell auf eine Durchschnittswertung von 87. (Quelle: Metacritic). Auf OpenCritic seht das Spiel zurzeit bei einer Wertung von 85. (Quelle: OpenCritic). Im GIGA-Test zu Amored Core 6 vergibt Kollege Alex eine Wertung von 8/10.

Für Fans der Reihe ist das Spiel eh ein Muss, wer einen hohen Schwierigkeitsgrad mag und gerne an viele kleinen Stellschrauben den eigenen Mech perfektioniert, der wird mit diesem Spiel seine Freude haben. Besonders positiv ist die große Abwechslung aufgefallen und der interessante New-Game-Plus-Modus, über den erst die verschiedenen Enden erreicht werden können.

