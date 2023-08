Holpriger Steam-Start: Neuer EA-Shooter spaltet die Spieler

EA hat eine super frische Neuerscheinung am Start, doch gerade auf Steam läuft der Release nicht gerade rosig. Beim Magie-Shooter Immortals of Aveum gehen die Meinungen der Spielenden stark auseinander, einige raten zum aktuellen Zeitpunkt sogar vom Kauf ab.

Immortals of Aveum Facts

Mit Immortals of Aveum wagt sich EA an eine völlig neue IP. Der Einzelspieler-Shooter lässt euch als Kampfmagier in einem elitären Orden die Welt retten und jede Menge Action erleben. Doch leider läuft der Start auf Steam alles andere als rund.

Steam-Spieler kämpfen mit Performance-Problemen

Immortals of Aveum ist am 22. August frisch erschienen und darf sich bei den PC-Spielern auf Steam aktuell eine durchwachsene Wertung abholen. Zurzeit vergeben nur etwas mehr als die Hälfte an Spielenden eine positive Wertung.

Immortals of Aveum™ Ascendant Studios

Schaut man etwas genauer in die einzelnen Rezensionen, wird schnell klar: Der Shooter ist wohl ziemlich leistungshungrig oder einfach schlecht optimiert.

Viele PC-Spieler berichten von starken Frameeinbrüchen. Manche kommentieren, dass Spieler ohne High-End-Hardware, wie zum Beispiel einer Nvidia Geforce RTX 4090, vorerst gar nicht an einen Kauf denken sollen.

Andere empfehlen, etwas an den Einstellungen rumzuprobieren, etwa DLSS einzuschalten und dann das Profil Balance zu wählen. Das solle Abhilfe schaffen. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet ab, ob EA zügig einen Patch nachschieben kann.

Es sei außerdem erwähnt, dass zum jetzigen Zeitpunkt erst etwas über 50 Rezensionen eingetrudelt sind, die Gesamtbewertung dürfte also noch nicht in Stein gemeißelt sein.

Immortals of Aveum: Gameplay-Trailer

Was halten die Spieler sonst von Immortals of Aveum?

Interessant zu beobachten ist, dass den meisten der Spieler die sonstigen Inhalte des Fantasy-Shooters gefallen. Viele berichten von einem gelungenen Gameplay – insbesondere das Kampf-System sei sehr spaßig – und auch die Story sowie Charaktere können den Großteil überzeugen.

Und nicht nur auf Steam zeichnet sich ein gemischtes Stimmungsbild zum Action-Spiel ab, auch auf Metacritic könnten die Bewertungen nicht weiter auseinander liegen. Auf der Xbox Series X fährt es erfreuliche 84 Punkte ein, während die PS5-Version nur 69 Punkte einsacken kann. Dort werden die von Steam-Spielern gelobten Punkte wiederum kritisiert.

Es scheint, dass Immortals of Aveum nicht jeden Geschmack treffen wird. Unseren ersten Eindruck zum Magie-Shooter lest ihr in dieser Vorschau:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.