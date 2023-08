Skandal auf der Gamescom: Moderator wegen GTA 6 bedrängt

Die Gamescom 2023 hat begonnen und direkt am Abend der Eröffnung ereignet sich ein eher unschönes Szenario. Moderator Geoff Keighley wurde bei seiner Eröffnungsrede von einem Zuschauer unterbrochen und bezüglich eines gewissen Umstandes sehr bedrängt.

„Bill Clinton will GTA 6 spielen“

Eigentlich hat die Eröffnung des diesjährigen Gamescom-Abends sehr vielversprechend gewirkt. Moderator Geoff Keighley hat ein wenig über Starfield gesprochen, unter anderem davon, dass er es bereits spielen durfte. Doch im Verlauf dieser Rede stürmte plötzlich ein Mann auf die Bühne und betont: „Bill Clinton will GTA 6 spielen!“

Der Moderator hat sich daraufhin von dem Mann weggedreht und im Rahmenprogramm weitergemacht. Allerdings ließ dieser sich davon nicht beirren und hat versucht immer wieder in Keighleys Mikrofon zu sprechen. Unter lautem Buhen ist er schließlich von der Security abgeführt worden. Der Moderator beteuert daraufhin seine Enttäuschung, da es für viele Entwickler der wichtigste Abend des Jahres sei.

Den Clip dazu seht ihr hier:

Störung wegen GTA 6: Es war nicht das erste Mal

Der Mann, der die Gamescom dieses Jahr unterbrochen hat, ist bei Weitem kein Unbekannter. Bereits am Sonntag, den 20. August 2023 hat er die Sendung „Doppelpass“ auf dem Fernsehsender Sport1 unterbrochen. Auch dort ist er einfach hereingestürmt und hat versucht, den Moderatoren etwas über GTA 6 zu erzählen.

Den Ausschnitt dazu seht ihr hier:

Der Grund, wieso Bill Clinton in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, geht auf einen bekannten Online-Troll zurück, welcher 2022 bei den Game Awards während eines Vortrags über Elden Ring ebenfalls einfach auf die Bühne stieg und begann, wirre Dinge über Bill Clinton zu erzählen. (Quelle: spieletipps). Offenbar hat der Mann diesen Auftritt zur Inspiration genutzt, um nun selbst verschiedene Shows zu unterbrechen.

Ob er daher in nächster Zeit noch häufiger zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Dazu sei noch gesagt, dass es bisher keinen Release-Termin oder sonstige Informationen über GTA 6 gibt. Ihr werdet also noch ein wenig Geduld haben müssen, bevor ihr euch in den neuen Teil der beliebten Reihe stürzen könnt.

