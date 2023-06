Der Erfolg der Souls-Spiele hat viele Nachahmer und Klone hervorgebracht. Darunter befinden sich auch ein paar richtig gute Alternativen. So zum Beispiel Mortal Shell, welches ihr aktuell für schlappe 2,99 Euro im Xbox Store abstauben könnt.

Mega-Deal für Dark-Souls-Fans

Wer Videospiele gerne knackig und gnadenlos mag, ist vermutlich ein glühender Anhänger der Souls-Spiele. Die Dark-Souls-Reihe von From Software ist dabei so erfolgreich gewesen, dass sie ein eigens Genre hervorgebracht hat: die Soulslike-Spiele.

In den letzten 10 Jahren sind zahlreiche dieser Spiele erschienen. Darunter solche Namen wie The Surge, Nioh, Lords of the Fallen oder Wo Long: Fallen Dynasty. Eine echte Empfehlung ist aber auch Mortal Shell. Das Soulslike-Game wurde 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC veröffentlicht, bevor es dann 2021 in einer verbesserten Version auch für die aktuelle Konsolen-Generation erschien.

Mortal Shell - Release Date Trailer

Und hier könnt ihr jetzt richtig sparen! Denn aktuell bekommt ihr Mortal Shell in der Enhanced Edition für sagenhafte 2,99 Euro. Allerdings nur im Xbox Store:

Ihr müsst allerdings schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 30. Juni 2023. Im Anschluss kostet das Soulslike wieder 29,99 Euro. Steam-User oder PlayStation-Fans gehen dagegen leer aus. Es sei denn ihr nutzt PlayStation Plus Extra. Abonnenten können Mortal Shell nämlich ohne zusätzliche Kosten direkt runterladen.

Wie gut ist Mortal Shell wirklich?

Die Kritiken zu Mortal Shell sind durchaus durchwachsen. Von 60 bis 90 Prozent ist auf Metacritic zum Beispiel alles vertreten. Daraus ergibt sich aber insgesamt ein vorzeigbarer Score von 76 Prozent. Auf Steam sieht es ähnlich aus. Auch hier vergeben die User gemischte Kritiken. Für manche Spieler ist Mortal Shell eine der besten Souls-Alternativen und für andere nur ein schwacher Abklatsch.

Mortal Shell Cold Symmetry

Für 2,99 Euro ist das Risiko aber unserer Ansicht nach verschmerzbar. Überzeugt euch am besten selbst!

