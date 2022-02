In Elden Ring könnt ihr viele verschiedene Talismane ausrüsten, die euch verschiedenste Boni verschaffen. In diesem Guide geben wir euch einen Überblick über alle Talismane im Spiel und zeigen euch detaillierte Fundorte, damit ihr keines der Accessoires verpasst.

Fundorte aller Talismane in Elden Ring

Zu Spielbeginn könnt ihr nur einen Talisman ausrüsten, aber bereits nach dem ersten großen Bosskampf in der Hauptstory schaltet ihr einen weiteren Platz für die Trinkets frei. Jeder Talisman hat einen anderen Effekt. Sie erhöhen eure Attribute, Resistenzen oder verbessern eure Kampftechniken.

Die Talismane unterscheiden sich teilweise stark in ihrer Nützlichkeit, was aber auch von eurer Spielweise abhängt. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte und Effekte aller Talismane in Elden Ring.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Talismane ergänzt.

Rotes Bernsteinmedaillon

Effekt: Erhöht eure maximalen LP um ca. 5~6% des Basiswerts.

Erhöht eure maximalen LP um ca. 5~6% des Basiswerts. Fundort: Könnt ihr als mögliches Andenken bei der Charaktererstellung auswählen. Wir empfehlen euch allerdings besser die Goldene Saat zu nehmen, denn ein Medaillon mit demselben Effekt könnt ihr früh im Spiel selber finden (Siehe nächster Talisman).

Purpurbernstein-Medaillon

Effekt: Erhöht eure maximalen LP um ca. 5~6% des Basiswerts.

Erhöht eure maximalen LP um ca. 5~6% des Basiswerts. Fundort: Könnt ihr beim nomadischen Händler auf der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave für 1.500 Runen kaufen.

Smaragdbernstein-Medaillon

Effekt: Erhöht eure maximale Ausdauer um ca. 10~11% des Basiswerts.

Erhöht eure maximale Ausdauer um ca. 10~11% des Basiswerts. Fundort: Beute vom Endboss „Miranda die faulige Blüte“ im Dungeon „Höhle des Gräberwalls“ auf der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave.

Arsenaltalisman

Effekt: Erhöht euer maximales Ausrüstungsgewicht um ca. 15% des Basiswerts.

Erhöht euer maximales Ausrüstungsgewicht um ca. 15% des Basiswerts. Fundort: Sprecht mit Nepheli in der Tafelrundfeste, nachdem ihr Godricks Große Rune wiederhergestellt habt. Sie gibt euch den Talisman dann als Geschenk.

Gunst des Erdenbaums

Effekt: Erhöht eure maximale LP (ca. 3%), Ausdauer (ca. 6%) und Ausrüstungsgewicht (ca. 10%).

Erhöht eure maximale LP (ca. 3%), Ausdauer (ca. 6%) und Ausrüstungsgewicht (ca. 10%). Fundort: Könnt ihr bei einer Leiche im Dungeon „Grab eines Randvolkshelden“ finden. Das ist der Dungeon, den ihr zu Beginn des Spiels mit zwei Steinschwertschlüsseln öffnen könnt. Ihr solltet ihn aber erst mit ca. Stufe 40 betreten. Folgt dem Weg und weicht der sich bewegenden Falle aus, bis sich der Weg nach unten über einer Schlucht verengt. Lasst euch hier links auf die Ebene darunter fallen und folgt dem Weg an ein paar Wichten und einer Feuerfalle vorbei bis zu einer großen Halle. Hier könnt ihr den Talisman schon auf der anderen Seite leuchten sehen. Aber Vorsicht, denn wenn ihr über die Brücke lauft, fallen vor und hinter euch zwei verpflanzte Sprossgegner herab. Macht euch auf einen schwierigen Kampf gefasst!

Radagons Narbensiegel

Effekt: Erhöht Kraft, Kondition, Stärke und Geschick um jeweils 3 Punkte. Allerdings sinken sämtliche Resistenzen um ca. 8~10 Punkte.

Erhöht Kraft, Kondition, Stärke und Geschick um jeweils 3 Punkte. Allerdings sinken sämtliche Resistenzen um ca. 8~10 Punkte. Fundort: Beute vom Boss „Uralter Held von Zamor“ im Spiegelgefängnis der Klagen auf der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave.

Marikas Narbensiegel

Effekt: Erhöht Geist, Weisheit, Glaube und Arkanenergie um jeweils 3 Punkte. Allerdings sinken sämtliche Resistenzen um ca. 8~10 Punkte.

Erhöht Geist, Weisheit, Glaube und Arkanenergie um jeweils 3 Punkte. Allerdings sinken sämtliche Resistenzen um ca. 8~10 Punkte. Fundort: Beim Wasserfall rechts neben dem Boss „Drachenblutsoldat“ in Nokron, der ewigen Stadt in der Unterwelt von Siofra.

Zauberdrachentalisman

Effekt: Erhöht eure Resistenz gegen Magieschaden.

Erhöht eure Resistenz gegen Magieschaden. Fundort: Beute vom Boss „Runenbär“ im Dungeon „Erdschlundhöhle“ auf der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave.

Flammendrachentalisman

Effekt: Erhöht eure Resistenz gegen Feuerschaden.

Erhöht eure Resistenz gegen Feuerschaden. Fundort: Beute vom Boss „Bestienmensch von Farum Azula“ im Dungeon „Hainhöhle“ in Limgrave.

Blitzdrachentalisman

Effekt: Erhöht eure Resistenz gegen Blitzschaden.

Erhöht eure Resistenz gegen Blitzschaden. Fundort: Liegt links bei einer Leiche auf dem Weg zum heiligen Turm von Limgrave.

Haligdrachentalisman

Effekt: Erhöht eure Resistenz gegen Heiligschaden.

Erhöht eure Resistenz gegen Heiligschaden. Fundort: Dieser Talisman befindet sich in der Höhle des Wissens und ihr könnt ihn bei Spielstart direkt schon sehen, wenn ihr hinter euch schaut. Allerdings liegt er bei einer Leiche auf einer unerreichbaren Klippe. Ihr müsst zum Strand im Süden gehen, denn hier gibt es einen zweiten Eingang zur Höhle, der euch zum Talisman führt.

Horntalisman der Klarheit

Effekt: Erhöht euren Fokus (Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn).

Erhöht euren Fokus (Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn). Fundort: Liegt bei der Leiche auf den Treppen im Norden der Unterwelt von Siofra.

Geschwür des Todesprinzen

Effekt: Erhöht euren Fokus (Resistenz gegen Tod).

Erhöht euren Fokus (Resistenz gegen Tod). Fundort: Liegt bei einer Leiche hinter dem Miniboss, der sich am Grund des Schlosses aufhält. Geht dafür vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ hinaus Richtung Innenhof mit den vielen Soldaten und dann direkt rechts um die Ecke bis zum Abgrund. Es ist zwar recht hoch, aber ihr könnt euch auf die Ebene darunter fallen lassen. Bahnt euch dann weiter einen Weg nach unten und folgt dem Weg bis zum Bossareal. Im Raum dahinter werdet ihr fündig.

Krummschwerttalisman

Effekt: Verbessert euren Abwehrkonter.

Verbessert euren Abwehrkonter. Fundort: In Schloss Sturmschleier in einer Truhe im dunklen Raum mit dem großen Ritter, wo ihr auch den rostigen Schlüssel finden könnt.

Doppelklingentalisman

Effekt: Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten.

Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Fundort: In einer Truhe auf einem der Türme in Schloss Morne auf der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave.

Axttalisman

Effekt: Verbessert aufgeladene Angriffe.

Verbessert aufgeladene Angriffe. Fundort: Unter den Ruinen im Nebelwald in einer Truhe zu finden. Vorsicht vor dem schlafenden Runenbär, der den Eingang bewacht.

Hammertalisman

Effekt: Verbessert ausdauerverringende Angriffe gegen Blocker.

Verbessert ausdauerverringende Angriffe gegen Blocker. Fundort: Bekommt ihr als Beute vom NPC-Invasor Rekusant Henricus. Dieser erscheint, wenn ihr euch dem Kolosseum im Norden von Limgrave nähert.

Lanzentalisman

Effekt: Verbessert Angriffe zu Pferde.

Verbessert Angriffe zu Pferde. Fundort: Liegt bei einer Leiche im Norden von Limgrave unterhalb der langen Brücke zum Turm von Limgrave.

Klauentalisman

Effekt: Verbessert Sprungangriffe.

Verbessert Sprungangriffe. Fundort: Findet ihr bei einer Leiche auf einem der Türme in Schluss Sturmschleier. Um hierher zu kommen, begebt euch in die obersten Bereiche des Schlosses und lauft dann über die Dächer zum Turm.

Weitschuss-Talisman

Effekt: Erhöht die Schussweite für Bögen um rund 65%.

Erhöht die Schussweite für Bögen um rund 65%. Fundort: Findet ihr in einer Truhe auf den Mauern des Sturmtors in Limgrave. Ihr müsst also erst den Sturmhügel hinauf und euch dann von Süden her dem Turm nähern, wo es einen Eingang gibt.

Medaillon des Brüllens

Effekt: Verstärkt Brüllen und Odem-Angriffe.

Verstärkt Brüllen und Odem-Angriffe. Fundort: Beute vom Boss „Steingräbertroll“ im Dungeon „Tunnel von Limgrave“. Der Eingang befindet sich in der nordwestlichen Ecke vom Agheel-See.

Blaue Tänzerintalisman

Effekt: Erhöht eure Angriffskraft bei geringem Ausrüstungsgewicht.

Erhöht eure Angriffskraft bei geringem Ausrüstungsgewicht. Fundort: Beute vom Boss „Wächtergolem“ im Dungeon „Hochstraßen-Höhle“. Der Eingang befindet sich im Norden von Limgrave am Ende des Flussbetts.

Assassinen-Purpurklinge

Effekt: Kritische Treffer stellen LP wieder her.

Kritische Treffer stellen LP wieder her. Fundort: Beute vom Boss „Assassine der Schwarzen Klinge“ im Dungeon „Todberührte Katakomben“. Der Eingang befindet sich westlich der Heiligenbrücke im Norden von Limgrave.

Opferzweig

Effekt: Ihr verliert bei einem Tod keine Runen, wenn dieser Talisman ausgerüstet ist. Zerbricht bei diesem Prozess allerdings und geht verloren.

Ihr verliert bei einem Tod keine Runen, wenn dieser Talisman ausgerüstet ist. Zerbricht bei diesem Prozess allerdings und geht verloren. Fundort: Opferzweige könnt ihr an verschiedenen Stellen im Spiel finden. Eine frühe Anlaufstelle ist der abgeschiedene Händler auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave. Dieser bietet gleich drei Stück für je 3.000 Runen zum Verkauf an.

