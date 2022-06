Präzeptor Seluvis ist ein NPC in Elden Ring, für den ihr eine umfangreiche Questreihe absolvieren könnt. Darin müsst ihr zunächst seinen Turm öffnen, könnt dann die Aufgabe mit Seluvis‘ Trank lösen und müsst schließlich den Sternenlicht-Bernstein finden. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte von Seluvis‘ Quest.

Wichtiger Hinweis: Schließt die Quest von Seluvis unbedingt. ab, bevor ihr Schließt die Quest von Seluvis unbedingt. ab, bevor ihr Ranni die Fingertöterklinge übergeben habt. Dies triggert sonst den Tod von Seluvis und ihr könnt seine Aufgabe im aktuellen Spieldurchgang nicht mehr beenden!

Turm öffnen & Seluvis finden

Um die Quest von Seluvis zu beginnen, müsst ihr zunächst Rannis Quest in ihrem Turm starten. Kämpft euch dafür durch das Anwesen von Caria im Nordwesten Liurnias. Sprecht dann mit Ranni in der Turmspitze und bietet ihr eure Dienste an. Danach tauchen die Spektralformen von Iji, Blaidd und Seluvis im Turm auf. Sprecht mit allen drei NPCs und dann erneut mit Ranni. Anschließend öffnet sich der Turm von Seluvis etwas weiter südlich.

Ihr müsst zunächst Rannis Quest starten, bevor sich der Turm von Seluvis im Süden öffnet (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Quest für Seluvis‘ Trank

Sprecht mit Seluvis in seinem Turm und erschöpft alle Dialoge mit ihm. Er gibt euch das Item „Seluvis‘ Trank“ und die Aufgabe, ihn einer Frau namens Nepheli zu übergeben. Nehmt seine Quest an, damit es weiter geht.

Ihr könnt Seluvis‘ Trank drei verschiedenen NPCs überreichen. Die Konsequenzen sehen dabei wie folgt aus:

Nepheli Loux: Verfolgt zunächst Nephelis Quest, bis sie niedergeschlagen im Erdgeschoss der Tafelrundfeste sitzt. Wenn ihr sie hier ansprecht, nimmt sie den Trank aber noch nicht an. Sprecht erst mit Gideon Ofnir über „Nephelis Verzweiflung“. Anschließend könnt ihr Nepheli den Trank geben. Daraufhin wird sie unansprechbar und verlässt die Tafelrundfeste. Ihre Quest endet dann an dieser Stelle, ihr könnt dafür später aber die Geisterasche von Nepheli erhalten.

Verfolgt zunächst Nephelis Quest, bis sie niedergeschlagen im Erdgeschoss der Tafelrundfeste sitzt. Wenn ihr sie hier ansprecht, nimmt sie den Trank aber noch nicht an. Sprecht erst mit Gideon Ofnir über „Nephelis Verzweiflung“. Anschließend könnt ihr Nepheli den Trank geben. Daraufhin wird sie unansprechbar und verlässt die Tafelrundfeste. Ihre Quest endet dann an dieser Stelle, ihr könnt dafür später aber die Geisterasche von Nepheli erhalten. Gideon Ofnir: Alternativ könnt ihr Gideon den Trank geben, nachdem ihr mit ihm über „Nephelis Verzweiflung“ gesprochen habt. Er wird ihn dann für euch entsorgen und ihr könnt Nephelis Quest auf andere Weise weiterführen, indem ihr ihr den Sturmfalkenkönig übergebt.

Alternativ könnt ihr Gideon den Trank geben, nachdem ihr mit ihm über „Nephelis Verzweiflung“ gesprochen habt. Er wird ihn dann für euch entsorgen und ihr könnt Nephelis Quest auf andere Weise weiterführen, indem ihr ihr den Sturmfalkenkönig übergebt. Dungfresser: Verfolgt zunächst Dungfressers Quest, bis er angebunden auf dem Stuhl im Kerker des unterirdischen Reservats der Scham sitzt. Er nimmt hier Flüche des Saatbeets entgegen, ihr könnt ihm zu diesem Zeitpunkt aber auch Seluvis‘ Trank übergeben. Dadurch endet seine Quest an dieser Stelle, ihr könnt später aber die Geisterasche des Dungfressers erhalten.

Egal, wem ihr den Trank gebt, ihr könnt in allen Fällen zu Seluvis zurückkehren und seine Quest weiterführen.

Hinweis: Ihr könnt pro Spieldurchgang nur einen Trank vergeben und müsst euch daher entscheiden, ob ihr die Geisterasche von Nepheli oder Dungfresser erhalten wollt. Die jeweils andere Asche könnt ihr dann erst in einem Ihr könnt pro Spieldurchgang nur einen Trank vergeben und müsst euch daher entscheiden, ob ihr die Geisterasche von Nepheli oder Dungfresser erhalten wollt. Die jeweils andere Asche könnt ihr dann erst in einem New Game Plus bekommen.

Geheimen Keller finden

Als nächstes müsst ihr nun Seluvis‘ geheimes Labor finden. Es befindet sich bei den Ruinen nordöstlich vor Rannis Turm. Ihr könnt hier in der Mitte auf den Boden einschlagen, um eine geheime Treppe zu offenbaren, die nach unten zum Labor führt.

An dieser Stelle findet ihr den geheimen Eingang zu Seluvis‘ Labor (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Labor könnt ihr weiter hinten eine scheinbare Wand zerschlagen, die eine weitere geheime Kammer offenbart. Diese ist für Sellens Quest wichtig. Habt ihr Nepheli oder dem Dungfresser Seluvis‘ Trank gegeben, könnt ihr im Labor nun zudem die Puppen der entsprechenden NPCs entdecken.

Kehr nun zu Seluvis zurück und wählt die Dialogoption „Über Eure Gemächer“. Daraufhin dürft ihr euch einer seiner Puppen aussuchen. Bevor die Quest weiter geht, müsst ihr jetzt mindestens noch eine zweite Puppe und alle seine verfügbaren Zauber kaufen. Anschließend weiht er euch in seine Pläne ein.

Hinweis: Sollte Seluvis seinen Puppenladen nicht für euch öffnen, versucht das Spiel neu zu starten oder ladet das Gebiet neu. Es kann auch helfen, einen der Sternenlichtsplitter in der Spielwelt einzusammeln oder einen aus eurem Inventar zu entfernen und ihn dann direkt wieder einzusammeln.

Sternenlichtbernstein finden

Seluvis möchte einen Trank kreieren, der Halbgöttin Ranni in eine Puppe verwandelt. Dafür sollt ihr für ihn einen Sternenlichtbernstein finden. Der carianische Diener Pidia verkauft euch eine abgenutzte Karte, auf der der Standort des Sternenlichtbernsteins verzeichnet ist. Ihr braucht die Karte allerdings nicht.

Das Item befindet sich in einer kleinen versteckten Schlucht nordöstlich der Kreuzung bei der Altus-Hochstraße. Den genauen Fundort seht ihr auf der Karte unterhalb.

Fundort vom Sternenlichtbernstein (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Übergebt den Sternenlichtbernstein Seluvis, der euch als Belohnung dafür den magischen Skorpionstalisman überreicht. Nach Neuladen des Gebiets gibt euch Seluvis dann den Bernsteintrank.

Ranni Bernsteintrank geben

Wenn ihr Ranni den Bernsteintrank gebt, wird sie aus ihrem Schlummer erwachen. Der Trank hat keinen Effekt bei ihr und sie wird stattdessen äußerst wütend auf euch sein. Nachdem ihr mit ihr gesprochen habt, wird sie euch und Seluvis töten.

Ihr könnt weiterhin mit Seluvis‘ Leiche in seinem Turm interagieren, um auf seinen Laden zuzugreifen, Ranni verschwindet allerdings aus dem Gebiet. Aber keine Sorge, ihr könnt mit Himmelstau um Absolution bitten, damit sie wieder auftaucht und ihr ihre Quest ohne Konsequenzen abschließen könnt.

Durch Seluvis‘ Tod stirbt gleichzeitig auch sein Diener Pidia im Anwesen von Caria. Von seiner Leiche könnt ihr jetzt wiederum wahlweise die Puppe von Dolores dem schlafenden Pfeil oder die Puppe von Nepheli Loux (nur wenn ihr Nepheli den Trank gegeben habt) looten. Falls ihr Probleme habt, Pidia zu finden, zeigen wir euch seinen Standort im folgenden Video:

