FromSoftware kann stolz sein: Elden-Ring-DLC stellt unglaublichen Rekord auf

In wenigen Tagen erscheint mit Shadow of the Erdtree der erste und einzige DLC für Elden Ring. Die Erweiterung schreibt wie das Hauptspiel Geschichte und verewigt sich schon jetzt in den Bestenlisten.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint in der Nacht zum 21. Juni 2024. Dass sämtliche Reviews schon einige Tage vor diesem Datum veröffentlicht werden dürfen, ist schon mal ein gutes Zeichen. Die positiven Nachrichten für Fans von FromSoftwares Hardcore-Rollenspiel gehen weiter, denn die internationalen Wertungen fallen sehr positiv aus. Ein Urteil, zu dem wir auch in unserem eigenen Test kommen:

Top-Wertungen für Elden-Ring-DLC

Bei Metacritic steht die PS5-Version von Shadow of the Erdtree aktuell bei einer Durchschnittswertung von 95 (56 Reviews). Die PC-Version kommt auf einen Durchschnitt von 92 (45 Reviews) und die Xbox-Version auf 94 bei 8 Reviews (Quelle: Metacritic). Die Plattform OpenCritic hat insgesamt 61 Reviews gesammelt und kommt damit auch auf eine Wertung von 94 Punkten (Quelle: OpenCritic).

Beide Seiten führen die Erweiterung aktuell als die am besten bewertete Neuerscheinung 2024, allerdings ist das Jahr auch erst gut zu Hälfte rum.

The Witcher und Destiny können nicht mithalten

Mit diesen Wertungen landet Shadow of the Erdtree auf Platz 36 der besten Spiele aller Zeiten laut ihren Metacritic-Wertungen. Zum Vergleich: Das Hauptspiel befindet sich auf Platz 26 (Quelle: Metacritic). Kein großer Abstand also, der entsteht erst mit dem Blick auf andere DLCs von großen Spielen.

Der nächstbeste DLC auf der Metacritic-Liste ist erst vor wenigen Wochen erschienen und auf Platz 180 zu finden. Es handelt sich um The Final Shape, die aktuelle Erweiterung für Bungies Shooter-MMO Destiny 2. Auf Platz 192 findet sich dann The Witcher 3: Blood & Wine.

Bei den bisherigen DLCs gelang Entwickler FromSoftware bereits einiges an Erfolg. Dazu gehören Erweiterungen wie The Old Hunter für Bloodborne mit einer Wertung von 87 auf Metacritic und Artorias of the Abyss für Dark Souls mit einer 89. Shadow of the Erdtree markiert allerdings den bisherigen Höhepunkt des Studios und steht dem Hauptspiel dabei in nichts nach.