Elden Ring: Alle Waffen, Tier-List und legendäre Waffen (inkl. DLC)

In Elden Ring gibt es unzählige Waffen, die teilweise sehr gut in der Spielwelt versteckt sind oder besondere Freischaltbedingungen haben. An dieser Stelle tragen wir die Fundorte aller Waffen im Hauptspiel und DLC „Shadow of the Erdtree“ zusammen und listen euch ihre Werte, Eigenschaften und Bilder auf. Zudem findet ihr an dieser Stelle eine Liste aller 9 legendären Waffen sowie eine Tier List der besten Waffen.

Waffen verbessern & upgraden

In Elden Ring haben Waffen größtenteils noch die Eigenschaften, wie ihr sie aus vergangenen Souls-Spielen kennt. Jede Waffe hat bestimmte Anforderungen bei den Attributen, damit ihr sie wirkungsvoll nutzen könnt.

Zudem skalieren die Waffen mit unterschiedlichen Attributen von E bis S. Geht ihr beispielsweise auf Geschicklichkeit, solltet ihr nach einer Waffe Ausschau halten, die möglichst hoch mit Geschicklichkeit skaliert, also ein A oder sogar S bei diesem Attibut aufweist. Denn umso größer wird dadurch der Schaden, den ihr austeilt.

Neu sind in Elden Ring hingegen die Waffentalente, die ihr durch sogenannte Kriegsaschen beim Schmied oder Orten der Gnade frei wechseln dürft. Sie verpassen jeder Waffe eine besonderes Talent. Dies kann ein kurzeitiger Buff, eine magische Fähigkeit oder ein besonderes Kampfmanöver sein.

Darüber hinaus können diese Waffentalente in bestimmten Affinitäten ausgebildet werden, nachdem ihr verschiedene Schleifmesser in der Spielwelt gefunden habt. Ihr könnt beispielsweise ein magisches oder eisiges Katana schmieden, das dann entweder magischen Schaden oder zusätzlich einen verlangsamenden Frosteffekt verursacht.

Durch die Affinitäten verändern sich dann sogar die Skalierungen oder es kommen gar noch weitere Attribute dazu. Zusammen mit den Schmiedesteinen, die eure Waffen verbessern, habt ihr so vielfältige Möglichkeiten, eure Waffen zu modifizieren. Beachtet allerdings, dass sich die besonderen Spezialwaffen nicht mit Kriegsaschen verändern lassen. Ihr benötigt hier dann Dunkelschmiedesteine, um solche Waffen upzugraden.

Alle 9 legendäre Waffen

In Elden Ring gibt es unter anderem auch 9 legendäre Waffen, die ihr finden müsst, wenn ihr mit „Legendäre Waffen“ eine der Trophäen und Erfolge von Elden Ring freischalten wollt. Diese Waffen sind nicht unbedingt besser oder schlecht als andere Waffen, sondern haben meist einen besonderen Zusammenhang mit der Story des Spiels.

Die 9 legendären Waffen sind:

Die Fundorte aller 9 legendären Waffen zeigen wir euch im folgenden Video:

Elden Ring: Fundorte aller 9 legendären Waffen

auf YouTube

Legendäre Waffen im DLC „Shadow of the Erdtree“

Mit dem DLC „Shadow of the Erdtree“ sind fünf weitere legendäre Waffen ins Spiel gekommen. Beachtet aber, dass ihr diese für die Trophäe „Legendäre Waffen“ nicht einsammeln müsst.

Zu den legendären DLC-Waffen gehören:

Alle Waffen & Schilde finden

Während viele Waffen und Schilde feste Fundorte haben, gibt es auch viele, die nur von bestimmten Gegnern als Beute gedroppt werden können. Allerdings sind die Drop-Chancen mancher Waffen frustrierend gering. Wenn ihr also gezielt solche Waffen farmen wollt, beachtet folgende Tipps:

Erhöht euer Attribut für „Arkanenergie“. Dadurch erhöht ihr unter anderem euren Wert für „Entdeckung“, der die Fundwahrscheinlichkeit von Objekten bei toten Gegnern steigert. Ihr solltet also eventuell mit Larventränen umskillen, um eure Arkanenergie zu verbessern.

Dadurch erhöht ihr unter anderem euren Wert für „Entdeckung“, der die Fundwahrscheinlichkeit von Objekten bei toten Gegnern steigert. Ihr solltet also eventuell mit Larventränen umskillen, um eure Arkanenergie zu verbessern. Rüstet den Talisman „Silberskarabäus“ aus. Dieser erhöht eure Objektentdeckung um 75.

aus. Dieser erhöht eure Objektentdeckung um 75. Die Silbertränenmaske (Kopf) erhöht eure Arkanenergie um 8 Punkte.

erhöht eure Arkanenergie um 8 Punkte. Das Verbrauchsgut „Silberner Federtierfuß“ erhöht eure Objektentdeckung um 50 für 3 Minuten. Ihr könnt euch dieses Item selber herstellen, nachdem ihr das Handbuch (3) des Missionars gefunden habt. Nutzt es beim Farmen, um eure Drop-Chancen zu maximieren.

Tier-List der besten Waffen

Bei der Hülle und Fülle an Waffen, die euch in Elden Ring zur Verfügung stehen, kann es überwältigend sein, den Überblick zu behalten. Daher haben wir für euch eine Tier-List vorbereitet, die euch anschaulich zeigt, welche Waffen die besten und die stärksten sind.

Dolche

Schwerter

Katana und Doppelklingen

Äxte

Hammer und Flegel

Speere

Hellebarden

Sensen

Tier Waffenname S Schwingensense A Aureolensense C Grabsense E Sense

Peitschen

Faustwaffen und Krallen

Bögen

Armbrüste und Ballisten

Zauberstäbe

Siegel

Fackeln

Schilde

Damit ihr keine der Waffen in Elden Ring verpasst, zeigen wir euch auf den nächsten Seiten die Fundorte und Eigenschaften aller Waffen im Detail. Nutzt dafür das Inhaltsverzeichnis oben oder klickt euch durch die Folgeseiten dieses Guides.