In Elden Ring gibt es unzählige Waffen, die teilweise sehr gut in der Spielwelt versteckt sind oder besondere Freischaltbedingungen haben. An dieser Stelle tragen wir die Fundorte aller Waffen im Spiel zusammen und listen euch ihre Werte, Eigenschaften und Bilder auf.

Elden Ring Facts

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Fundorte von Waffen ergänzt.

Alle Waffen in Elden Ring finden

In Elden Ring haben Waffen größtenteils noch die Eigenschaften, wie ihr sie aus vergangenen Souls-Spielen kennt. Jede Waffe hat bestimmte Anforderungen bei den Attributen, damit ihr sie wirkungsvoll nutzen könnt.

Zudem skalieren die Waffen mit unterschiedlichen Attributen von E bis S. Geht ihr beispielsweise auf Geschicklichkeit, solltet ihr nach einer Waffe Ausschau halten, die möglichst hoch mit Geschicklichkeit skaliert, also ein A oder sogar S bei diesem Attibut aufweist. Denn umso größer wird dadurch der Schaden, den ihr austeilt.

Neu sind in Elden Ring hingegen die Waffentalente, die ihr durch sogenannte Kriegsaschen beim Schmied oder Orten der Gnade frei wechseln dürft. Sie verpassen jeder Waffe eine besonderes Talent. Dies kann ein kurzeitiger Buff, eine magische Fähigkeit oder ein besonderes Kampfmanöver sein.

Darüber hinaus können diese Waffentalente in bestimmten Affinitäten ausgebildet werden, nachdem ihr verschiedene Schleifmesser in der Spielwelt gefunden habt. Ihr könnt beispielsweise ein magisches oder eisiges Katana schmieden, das dann entweder magischen Schaden oder zusätzlich einen verlangsamenden Frosteffekt verursacht.

Durch die Affinitäten verändern sich dann sogar die Skalierungen oder es kommen gar noch weitere Attribute dazu. Zusammen mit den Schmiedesteinen, die eure Waffen verbessern, habt ihr so vielfältige Möglichkeiten, eure Waffen zu modifizieren. Beachtet allerdings, dass sich vor allem die besonderen Spezialwaffen nicht mit Kriegsaschen verändern lassen. Zudem benötigt ihr Dunkelschmiedesteine, um solche Waffen upzugraden.

Damit ihr keine der Waffen in Elden Ring verpasst, zeigen wir euch auf den nächsten Seiten die Fundorte aller Waffen im Detail. Nutzt dafür das Inhaltsverzeichnis oben oder klickt euch durch die Folgeseiten dieses Guides.