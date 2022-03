In Elden Ring könnt ihr Kriegsaschen einsetzen und so verschiedene Waffentalente ausführen, die euch große Vorteile im Kampf bescheren. Wie ihr die Talente nutzen könnt und eine Liste mit den Fundorten zu allen Kriegsaschen lest ihr in diesem Guide.

Kriegsasche benutzen, ausrüsten & einsetzen

Bevor ihr eine Kriegsasche ausrüsten könnt, müsst ihr zunächst das Schleifmesser besitzen. Dieses findet ihr unterhalb der Ruinen vor dem Tor in einer Schatztruhe. Hier erhaltet ihr zudem eure erste Kriegsasche, den Sturmstampfer.

Nun ist das Kriegsasche-Menü freigeschaltet, auf das ihr an jedem Ort der Gnade oder bei Schmieden zugreifen könnt. Hier werden euch alle Waffen angezeigt, die ihr mit einer Kriegsasche ausrüsten könnt. Beachtet, dass besondere Spezialwaffen im Spiel mit ihren eigenen Talenten ausgestattet sind, die ihr nicht auswechseln könnt.

Das Ausrüsten der Kriegsaschen kostet euch übrigens keine Runen und ihr könnt beliebig oft Talente auswechseln. Dies solltet ihr auch tun, denn es gibt unzählige Kriegsaschen mit verschiedensten Effekten und ihr müsst viel ausprobieren, um die für euch beste Kriegsasche zu finden.

Der Einsatz jeder Kriegsasche kostet unterschiedlich viele FP und es kann immer nur ein Talent pro Waffe aktiv sein. Zudem sind manche Talente nur mit bestimmten Waffentypen kompatibel. Um ein Talent auszulösen, müsst ihr die L2/LT-Taste drücken.

Wie ihr Kriegsaschen freischaltet, ausrüstet und nutzt, zeigen wir euch auch noch einmal kompakt im folgenden Video:

Kriegsasche verbessern? Talente können nicht verbessert werden, ihr könnt allerdings die Affinitäten einer Kriegsasche genauer bestimmen (Wertig, Schwer, Solide usw.). Dadurch ändern sich dann sogar die Skalierungen der Waffen teilweise drastisch, was euch viel Spielraum bei der Anpassung eures Charakters gibt. Weitere Affinitäten könnt ihr durch das Finden von verschiedenen Schleifmessern in der Spielwelt freischalten.

Kriegsasche duplizieren

Bei Schmiedemeistern wie beispielsweise Hewg in der Tafelrundfeste könnt ihr den Menüpunkt „Kriegsasche duplizieren“ auswählen. So könnt ihr weitere Talente des selben Typs herstellen, falls ihr beispielsweise das gleiche Talent bei zwei ausgerüsteten Waffen verwenden wollt.

Für die Duplizierung müsst ihr allerdings jedes Mal eine verlorene Kriegsasche besorgen. Dies sind seltene Items, die ihr in der Spielwelt finden, manchmal aber auch bei Händlern kaufen könnt.

Talente zurücksetzen & entfernen

Verwirrend kann es werden, wenn ihr in jeder Hand Waffen oder Schilde mit unterschiedlichen Talenten ausgerüstet habt. Durch Drücken der L2/LT-Taste wird dann nämlich immer nur das Talent der Waffe/Schild in der linken Hand ausgelöst. Wollt ihr also beispielsweise euer Schild nur zur Verteidigung nutzen und das Talent der rechten Hand auslösen, benötigt ihr die Kriegsasche „Kein Talent“. Diese ermöglicht euch das Zurücksetzen und Entfernen von Talenten.

Glücklicherweise könnt ihr dieses Talent direkt zu Beginn des Spiels bei Ritter Bernahl kaufen, den ihr in der Hütte des Kriegsmeisters im Norden von Limgrave ansprechen könnt. Wählt im Dialog mit ihm einfach die Option „Mein Glaube ist unerschüttlich.“, damit ihr auf sein Warenangebot zugreifen könnt. Die „Kein Talent“-Kriegsasche kostet euch 600 Runen.

Kriegsaschen kaufen

Der zuvor erwähnte Bernahl ist auch die perfekte Anlaufstelle, um euch einen Grundstock an nützlichen Talenten zu kaufen. Macht euch aber auf eine Überraschung gefasst, solltet ihr ihn einmal nachts besuchen. Folgende Kriegaschen hat er im Angebot.

Kriegsasche Preis (Runen) Stampfer (Aufwärtsschnitt) 1500 Tritt 800 Beharren 600 Kriegsgebrüll 800 Wirbelhieb 1200 Aufspießender Stoß 1000 Schnellschritt 800 Sturmklinge 1800 Parade 600 Kein Talent 600

Einen Verkäufer für magische Kriegsaschen findet ihr zudem in Zauberer Rogier. Ihr könnt ihn das erste Mal in der Kirche von Schloss Sturmschleier antreffen. Später kommt er dann aber auch zur Tafelrundfeste, wo er sein Lager auf dem Balkon aufschlägt. Er verkauft folgende Talente:

Kriegsasche Preis (Runen) Schimmersteinkiesel 1500 Cariagroßschwert 2500 Wirbelnde Waffe 1000

Fundorte aller Kriegsaschen für neue Talente

Die besten Talente findet ihr als Items in der Spielwelt. Sie werden oft als Beute von silbernen Skarabäen fallen gelassen, die vor euch weglaufen, wenn sie euch bemerken. Sperrt deshalb die Lauscher auf, denn in der Nähe von Skarabäen könnt ihr immer ein glitzerndes Geräusch hören.

Im Folgenden findet ihr eine Liste mit Fundorten zu Kriegsaschen in Elden Ring.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau. Wir werden Stück für Stück weitere Fundorte von Talenten ergänzen.

Blutiger Schnitt

Affinität: Blutig

Blutig Kombinierbar mit: Schwerter (ausgenommen gigantische Waffen)

Schwerter (ausgenommen gigantische Waffen) Fundort: Beute vom Ritterkommandanten in der Festung Haight südöstlich des Nebelwalds in Limgrave.

Stoßhagel

Affinität: Solide

Solide Kombinierbar mit: Durchbohrende Waffen (ausgenommen gigantische Waffen)

Durchbohrende Waffen (ausgenommen gigantische Waffen) Fundort: Beute vom Dunkelkavallerist, der auf der Brücke nördlich des Agheel-Sees patroulliert. Achtung: Er taucht hier nur nachts auf!

Eiserner Wille

Affinität: Wertig

Wertig Kombinierbar mit: Alle Nahkampfwaffen

Alle Nahkampfwaffen Fundort: Beute vom Silberskarabäus westlich vor der Brücke nördlich des Agheel-Sees.

Goldener Schwur

Affinität: Heilig

Heilig Kombinierbar mit: Alle Nahkampfwaffen

Alle Nahkampfwaffen Fundort: Beute vom Ritter auf dem Pferd, der im Norden von Limgrave auf einer Anhöhe patrouilliert.

Gravitation

Affinität: Magisch

Magisch Kombinierbar mit: Nahkampfwaffen (ausgenommen kleine Waffen und Peitschen)

Nahkampfwaffen (ausgenommen kleine Waffen und Peitschen) Fundort: Beute vom großen Halbmenschen beim Lagerfeuer unter dem Torbogen am Strand südlich des Agheel-Sees.

