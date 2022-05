Tanith ist die Hausherrin von Haus Vulkan in Elden Ring und gibt euch im Spielverlauf diverse Kopfgeldaufträge, in denen ihr Istvan, Rileigh und Juno Hoslow besiegen müsst. In unserem Walkthrough mit Video führen wir euch durch alle Schritte von Taniths Quest und zeigen euch die Belohnungen.

Den kompletten Walkthrough zu Taniths Quest seht ihr im folgenden Video. Darunter folgt der Guide in Textform.

Elden Ring: Walkthrough zu Taniths Quest

auf YouTube

Haus Vulkan beitreten & Taniths Quest starten

Ab 0:00 im Video

Tanith ist der erste NPC, der euch in Haus Vulkan in Gelmir empfängt. Alleine die Reise hierher ist ziemlich schwierig, da es in Gelmir viele Höhenunterschiede gibt. Am einfachsten gelangt ihr zu Haus Vulkan, wenn ihr Ryas Quest folgt, denn sie kann euch direkt nach Haus Vulkan teleportieren. Folgt alternativ dem markierten Weg auf der Karte unterhalb.

Der Weg zu Haus Vulkan ausgehend vom Altus-Plateau im Osten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tanith sitzt auf einem Stuhl im Kaminzimmer und wird stets von ihrem Bodyguard, einem Schmelztiegelritter, bewacht. In diesem Bereich könnt ihr keine Waffen benutzen und dementsprechend diese NPCs nicht angreifen.

Sprecht mit Tanith und stimmt zu, Haus Vulkan beizutreten. Daraufhin erhaltet ihr von ihr den Schlüssel zum Zeichenraum und könnt die anderen Zimmer rechts von ihr im Korridor öffnen.

Hinweis: Ihr solltet nicht den Endboss von Haus Vulkan, Fürst Rykard, töten, bevor ihr die Quests aller NPCs in diesem Bereich gelöst habt. So stellt ihr sicher, dass ihr nichts verpasst, da nach dem Tod von Rykard alle NPCs Haus Vulkan verlassen.

Istvan der alte Ritter (1. Auftrag)

Ab 1:47 im Video

Im Korridor könnt ihr auf der linken Seite dank des Schlüssels das Gesellschaftszimmer öffnen. Hier trefft ihr wieder auf Rya, Bernahl und Diallos. Für die Quest müsst ihr allerdings den Brief des Hauses Vulkan auf dem Tisch in der Mitte an euch nehmen. Dieser schickt euch auf die Jagd nach dem Befleckten „Istvan der alte Ritter“. Dies ist der erste Kopfgeldauftrag, den ihr für Tanith ausführen sollt.

Der Standort dafür wird euch sogar auf der Karte markiert. Ihr müsst euch zurück nach Limgrave vor das Kolosseum im Norden begeben. Hier erscheint auf dem Weg davor ein rotes Invasionssymbol auf dem Boden.

Fundort vom roten Rufsymbol für Istvan in Limgrave (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Interagiert damit, um in die Welt von Istvan einzufallen. Habt ihr den Ritter besiegt, erhaltet ihr nach Rückkehr in eure Welt das Schuppen-Rüstungsset als Belohnung. Kehrt zu Tanith zurück und berichtet ihr von der Auftragserfüllung. Als Belohnung gibt sie euch den Zauber „Magmaschuss“.

Rileigh der Untätige (2. Auftrag)

Ab 3:47 im Video

Ladet den Bereich neu und geht dann wieder ins Gesellschaftszimmer, um den nächsten Brief des Hauses Vulkan auf dem Tisch zu finden. Für den zweiten Auftrag sollt ihr Rileigh den Untätigen eliminieren. Seine Position wird euch auf dem schmalen Weg unterhalb der Brücke der Sünde markiert, die zur Schattenburg im Norden des Altus-Plateaus führt.

Fundort vom roten Rufsymbol für Rileigh auf dem Altus-Plateau (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr das rote Rufsymbol benutzt und Rileigh besiegt, werdet ihr mit dem Talisman „Crepus‘ Phiole“ und 20x Seuchenbolzen belohnt. Sprecht mit Tanith und ihr erhaltet zusätzlich das Katana „Schlangenknochenklinge“ als Auftragsbelohnung.

Juno Hoslow, Ritter des Blutes (3. Auftrag)

Ab 6:47 im Video

Ladet erneut den Bereich neu, um den dritten und letzten Auftrag im Gesellschaftszimmer an euch zu nehmen. Dieses Mal handelt es sich um einen Roten Brief der euch auf die Jagd nach „Juno Hoslow, Ritter des Blutes“ schickt. Das Invasionssymbol dafür wird euch im Nordwesten des Berggipfels der Riesen kurz vor der Hütte des Erhabenen markiert.

Fundort vom roten Rufsymbol für Juno Hoslow beim Berggipfel der Riesen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zu Beginn des Kampfes erhaltet ihr die Geste „Hoslows Eid“ und nachdem ihr den Sieg errungen habt, bekommt ihr Hoslows Rüstungsset sowie Hoslows Blütenpeitsche. Gebt den Auftrag bei Tanith ab, um als Belohnung den Talisman „Kamee der Räuber“ zu erhalten.

Hinweis: Solltet ihr Rykard vor Juno Hoslow getötet haben, findet ihr den Talisman dort, wo ihr den Roten Brief auf dem Tisch in Haus Vulkan aufgenommen habt.

Den Fürsten aufsuchen

Ab 8:35 im Video

Nach Abschluss des letzten Auftrags fragt euch Tanith, ob ihr „Den Fürsten aufsuchen“ wollt. Wenn ihr einwilligt, werdet ihr daraufhin direkt vor das Bossportal von Fürst Rykard befördert (Ort der Gnade „Audienzpfad“). Diesen Ort erreicht ihr sonst nur, wenn ihr euch durch den kompletten Legacy Dungeon kämpft.

Habt ihr Rykard besiegt, kehrt zu Tanith zurück. Sie dankt euch für eure Dienste und sagt, dass sie Haus Vulkan bald verlassen wird. Rastet daraufhin am Ort der Gnade beim Kamin und sie und ihr Leibwächter werden daraufhin verschwunden sein.

Tanith töten und ihren Bodyguard besiegen

Ab 11:21 im Video

Tanith trefft ihr in der Kampfarena von Rykard wieder, wo sie sich an seinem Leichnam labt. Ihr könnt sie hier töten, damit Taniths Ritter daraufhin in eure Welt einfällt. Besiegt ihn, um als Belohnung die Anrufung „Aspekt des Schmelztiegels: Hauch“ zu erhalten. Dort wo ihr Tanith getötet habt, könnt ihr nun zudem ihre Kleidung (Rüstungsset der Gefährtin) looten.

Ihr findet Tanith am Ende ihrer Quest bei Rykards Leichnam (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tanith Tänzerkastagnetten geben

Es ist möglich, Tanith die Tänzerkastagnetten aus Patches‘ Questreihe zu geben. Allerdings scheint dies keinen nennenswerten Effekt zu haben. Ihr bekommt dafür nichts und es führt die Quest von Tanith auch nicht weiter.

