Bruder Corhyn ist ein NPC in Elden Ring, der euch in der Tafelrundfeste Anrufungen lehrt. Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er weg und ihr müsst ihn finden, um seine Quest abzuschließen. Diese hängt mit der goldenen Maske zusammen und beschert euch am Ende eine der Heilrunen. In unserem Walkthrough samt Video führen wir euch durch alle Schritte von Corhyns Quest.

Elden Ring Facts

Den kompletten Walkthrough zur Quest von Corhyn und Goldmaske seht ihr im folgenden Video. Darunter folgt der Guide in Textform.

Elden Ring: Walkthrough zur Quest von Bruder Corhyn und Goldmaske Abonniere uns

auf YouTube

Corhyn verlässt die Tafelrundfeste

Ab 0:00 Im Video

Nachdem ihr das Altus-Plateau erreicht habt, entweder über den Ruinenübersäten Abgrund oder den großen Aufzug von Dectus, berichtet euch Corhyn über sein Vorhaben, die Tafelrundfeste zu verlassen. Er möchte der Goldenen Maske folgen, einem Gelehrten, der die Goldene Ordnung ergründet.

Nach Neuladen der Feste, wiederholt er sein Vorhaben und gibt euch vorerst die letzte Möglichkeit, Anrufungen von ihm zu lernen. Nach erneutem Laden der Feste wird Corhyn verschwunden sein. Falls ihr Gebetbücher habt oder Anrufungen lernen wollt, könnt ihr fortan auch auf den Schildkrötenpapst Miriel in der Kirche der Gelübde in Liurnia ausweichen.

Corhyn auf dem Altus-Plateau finden

Ab 0:57 Im Video

Ihr könnt Corhyn nördlich dem Ort der Gnade „Kreuzung der Altus-Hochstraße“ am Wegesrand wieder treffen. Sprecht mit ihm und fragt ihn über die Goldene Maske aus, wobei ihr erfahrt, dass er ihn noch nicht finden konnte.

Corhyn steht euch hier wieder wie gewohnt als Lehrer für Anrufungen zur Verfügung und hat nun zudem die zwei neuen Anrufungen „Große Heilung“ und „Blitzfestigung“ im Angebot.

Goldene Maske finden

Ab 2:12 Im Video

Folgt nun weiter dem Weg Richtung Nordosten. So gelangt ihr zum südlichen Teil der eingestürzten Brücke, die zum tiefer gelegenen Waldstück führt. Mit dem Portal auf der Brücke könnt ihr euch schnell zum nördlichen Teil der Brücke teleportieren. Dreht euch nach Ankunft um 180 Grad und lauft bis ans Ende der Brücke, wo ihr auf Goldmaske trefft. Sprecht ihn an und kehrt dann zu Corhyn zurück.

Fundorte von Bruder Corhyn und der Goldenen Maske auf dem Altus-Plateau (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wählt im Dialog mit Corhyn die Option „Position der Goldenen Maske verraten“, damit er sich zu ihm begibt. Kehrt dann zum nördlichen Teil der Brücke zurück, wo ihr Corhyn und Goldmaske vereint antrefft. Sprecht Corhyn hier erneut auf Goldmaske an. Anschließend könnt ihr die neue Anrufung „Diskus aus Licht“ von ihm lernen.

Corhyn & Goldmaske in Leyndell

Ab 5:11 Im Video

Das nächste Mal trefft ihr beide NPCs in Leyndell. Sie stehen an der Klippe direkt östlich des Kolosseums im Süden der Stadt und blicken Richtung Erdenbaum (Siehe Karte unten). Sprecht Corhyn auf die Goldene Maske an, der scheinbar in seinen Forschungen feststeckt.

Gesetz der Regression lernen

Ab 7:30 Im Video

Damit die Quest weitergeht, müsst ihr nun zunächst die Anrufung „Gesetz der Regression“ lernen. Um diese freizuschalten, müsst ihr wiederum das Gebetbuch „Prinzipien der Goldenen Ordnung“ finden. Es befindet sich in dem kleinen hängenden Thron unter der Decke des Refugiums vom Erdenbaum.

Fundorte von Corhyn, Goldmaske und dem Gebetbuch in Leyndell (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gebt das Gebetbuch Corhyn und kauft dann von ihm die Anrufung „Gesetz der Regression“ für 10.000 Runen. Diese benötigt zur Ausführung ein Siegel und einen Weisheitswert von 37. Seid ihr nicht auf Weisheit geskilled, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Sofern ihr genug Larventränen zum Umskillen habt, nutzt zwei davon, um eure Weisheit bei Rennala in der Akademie von Raya Lucaria nur für dieses Rätsel zu erhöhen.

Die diversen Schimmersteinkronen (Kopf-Rüstung) erhöhen eure Weisheit um 2-6 Punkte.

(Kopf-Rüstung) erhöhen eure Weisheit um 2-6 Punkte. Die Talismane Marikas Narbensiegel und Marikas Wundsiegel erhöhen eure Weisheit um 3 bzw. 5 Punkte.

und erhöhen eure Weisheit um 3 bzw. 5 Punkte. Godricks Große Rune erhöht nach Ausrüstung und Aktivierung eure Weisheit um 5 Punkte.

Die Weisheitsknoten-Kristallträne erhöht eure Weisheit nach Verwendung in der wundersamen Arznei um 10 Punkte für 3 Minuten.

Das Waffentalent des Großschwerts der Verpflanzung erhöht eure Weisheit kurzzeitig um 5 Punkte.

Rätsel bei Radagons Statue lösen

Ab 9:25 Im Video

Habt ihr das Gesetz der Regression ausgerüstet, begebt euch erneut zum Refugium des Erdenbaums. Verlasst dieses über den Ausgang im Westen und folgt der Treppe zum Aufzug, der euch nach unten bringt. Geht weiter die Treppe hinunter und ihr kommt auf Radagons Statue zu. Davor befindet sich ein Hinweistext mit der Nachricht „Nur Regression enthüllt Geheimnisse.“.

Standort von Radagons Statue und dem Hinweistext (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Stellt euch auf das Hinweissymbol und führt das Gesetz der Regression aus. Habt ihr alles richtig gemacht, verwandelt sich Radagons Statue vor euch in eine Statue von Marika. Kehrt nun zu Goldmaske zurück und sprecht ihn an. Wählt dabei die Dialogoption „Sagt ihm, Radagon ist Marika.“. Daraufhin erhaltet ihr die Geste „Gesamtheit der Ordnung“.

Sprecht anschließend mit Corhyn, bei dem ihr nun die neue Anrufung „Ewiger Schild“ kaufen könnt. Erschöpft alle weiteren Dialoge mit ihm, damit die Quest weitergeht.

Corhyn & Goldmaske beim Berggipfel der Riesen

Ab 12:53 Im Video

Sobald ihr beim Berggipfel der Ruinen angekommen seid, könnt ihr Corhyn und Goldmaske auf der Brücke südlich der Ruinen der Sterngucker wiedertreffen. Sprecht hier mit Corhyn und hört euch wieder alle Dialoge über die Goldmaske an.

Standort von Corhyn und Goldmaske beim Berggipfel der Riesen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sofern ihr noch den „Trank des Vergessens“ aus Ryas Quest im Inventar habt, wird euch die Option gegeben, Corhyn den Trank zu überreichen. Er wird ihn allerdings nicht annehmen und er verbleibt in eurem Inventar. Der Versuch, ihm den Trank zu geben, verändert Corhyns Standort am Ende der Quest, hat sonst aber keine Auswirkungen auf die Belohnungen oder ähnliches.

Heilrune der Perfekten Ordnung erhalten

Ab 14:47 Im Video

Nachdem ihr Maliketh im zerfallenen Farum Azula besiegt habt, kommt ihr automatisch nach Leyndell, Aschene Hauptstadt. Lauft nach Ankunft immer Richtung Süden zwischen dem Refugium des Erdenbaums und dem Kolosseum am Boden entlang. Lauft nach Überquerung der Brücke links hoch an der Klippe entlang. So kommt ihr an der Leiche der Goldenen Maske vorbei, die an der Felswand lehnt.

Fundort von Goldmaske in der aschenen Hauptstadt Leyndell (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Von der Leiche von Goldmaske könnt ihr euch die Heilrune der Perfekten Ordnung nehmen, die ihr für eines der Enden in Elden Ring benötigt. Ladet anschließend das Gebiet neu oder macht einen Neustart, um zusätzlich die Rüstung von Goldmaske zu erhalten.

Fundort der Strahlenden Goldmaske: Um das Kopfstück vom Set der Goldmaske zu bekommen, müsst ihr woanders suchen. Ihr könnt es von einer Leiche looten, die am Ende des eingestürzten Brückenstücks nördlich auf dem Altus-Plateau liegt (Unweit südlich von Goldmaskes ursprünglichen Standort). Das Brückenstück könnt ihr vom Ort der Gnade „Straße der Sünde - Seitenpfad“ aus leicht erreichen.

Fundort der strahlenden Goldmaske (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Quest bei Corhyn abschließen

Ab 16:55 Im Video

Je nachdem, ob ihr Corhyn zuvor den Trank des Vergessens angeboten habt oder nicht, findet ihr ihn an einem der folgenden zwei Orte:

Trank des Vergessens angeboten: Corhyn sitzt nach wie vor auf der Brücke südlich der Ruinen der Sterngucker beim Berggipfel der Riesen (Siehe Karte weiter oben).

Corhyn sitzt nach wie vor auf der Brücke südlich der Ruinen der Sterngucker beim Berggipfel der Riesen (Siehe Karte weiter oben). Trank des Vergessens nicht angeboten: Corhyn befindet sich nahe dem riesigen spiralförmigen Speer, der zentral in der aschenen Hauptstadt Leyndell steckt.

Corhyn taucht an dieser Stelle auf, falls ihr ihm den Trank des Vergessens nicht anbietet (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht ein letztes Mal mit Corhyn und ladet dann das Gebiet und das Spiel neu. An seinem Standort könnt ihr nun Corhyns Klangperle, Corhyns Robe und einen Flegel looten. Gebt die Klangperle den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste, um weiterhin auf seine Anrufungen zugreifen zu können.

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).