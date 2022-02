Mit der Goldenen Saat könnt ihr in Elden Ring die Anzahl eurer Flaschennutzungen dauerhaft erhöhen. Damit ihr diesen spielerischen Vorteil so früh wie möglich nutzen könnt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte der Goldenen Saaten für mehr Tränke.

Fundorte von Goldenen Saaten in Elden Ring

Zu Spielbeginn besitzt ihr nur vier Flaschenfüllungen, die ihr zudem zwischen der Flasche mit Purpurtränen (LP-Heilung) und der Flasche mit Himmelstränen (FP-Heilung) verteilen müsst. Der Einsatz der Goldenen Saat erlaubt euch die dauerhafte Erhöhung der Tränkeanzahl.

Habt ihr ein solches Item im Inventar, könnt ihr euch an einen beliebigen Ort der Gnade setzen und die Menüpunkte Flaschen → Flaschenaufladung hinzufügen auswählen und bestätigen. Beachtet dabei, dass jede Erhöhung der Tränkeanzahl mehr Goldene Saaten benötigt. Hier verhält es sich also etwas anders als bei den Heiligen Tränen.

Goldene Saaten findet ihr immer am Fuße von kleinen gold leuchtenden Bäumen (Siehe Artikelbild oben). Damit ihr keines der wertvollen Items verpasst, zeigen wir euch die Fundorte der Goldenen Saat im Folgenden ganz genau.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Fundorte ergänzt.

#1 Goldene Saat als Startgeschenk

Eure erste Goldene Saat könnt ihr direkt bei der Charaktererstellung erhalten. Wählt dafür als Andenken die Goldene Saat. Das ist unserer Meinung nach auch generell das beste Startgeschenk, das ihr wählen könnt, da euch eine direkte Erhöhung der Tränkeanzahl am meisten im Spiel nutzt.

#2 Sturmhügel

Region: Limgrave

Diese Goldene Saat könnt ihr als erstes im Spiel erreichen. Nachdem ihr das Sturmtor durchquert habt, wo der große Troll und die vielen Soldaten euch attackieren, könnt ihr weitere den Weg nach oben gehen und gelangt so zum Sturmhügel. Oben angekommen kommt ihr rechts am Baum mit der Saat vorbei.

#3 Schloss Sturmschleier

Region: Schloss Sturmschleier

Kurz vor dem Bosskampf gegen Godrick am Ende von Schloss Sturmschleier versperrt euch ein großer Troll den Weg. Davor könnt ihr hinter euch an der Wand einen weiteren Baum mit Saat entdecken. Folgt dem Weg wie unterhalb auf der Karte vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ ausgehend.

#4 Schloss Sturmschleier

Region: Schloss Sturmschleier

Es gibt noch eine weitere Goldene Saat in Schloss Sturmschleier. Diese bekommt ihr als Beute von einem Miniboss, der sich am Grund des Schlosses aufhält. Geht dafür vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ hinaus Richtung Innenhof mit den vielen Soldaten und dann direkt rechts um die Ecke bis zum Abgrund. Es ist zwar recht hoch, aber ihr könnt euch auf die Ebene darunter fallen lassen. Bahnt euch dann weiter einen Weg nach unten und folgt dem Weg bis zum Bossareal.

#5 Festung Haight

Region: Limgrave

Dieser Baum steht direkt vor dem Eingang zur Festung Haight südlich des Nebelwaldes in Limgrave.

#6 Siofra

Region: Siofra

Dieser Baum befindet sich in der Unterwelt von Siofra. Zugang erhaltet ihr über den Brunnen am Siofra im Nebelwald. Folgt dann dem Weg durch Siofra bis in den Norden und überquert hier die Brücke. Von weitem könnt ihr dabei schon gut den goldenen Baum mit der Saat erkennen.

