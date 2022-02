In Elden Ring könnt ihr Heilige Tränen finden, um mit ihnen die wiederhergestellte Menge an LP und FP zu erhöhen, die ihr bei Benutzung eines Tranks erhaltet. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte der Heiligen Tränen, damit ihr eure Flaschen schnell upgraden könnt.

Elden Ring Facts

Fundorte der Heiligen Tränen in Elden Ring

Zu Spielbeginn stellen eure Flaschen nur eine kleine Menge an LP und FP her. Für stärkere Tränke müsst ihr aber einfach nur Heilige Tränen finden. Dabei handelt es sich um kleine goldene Kelche, die ihr am Fuße der Statuen innerhalb von Kirchen findet. Viele dieser Kirchen könnt ihr schon relativ leicht zu Spielbeginn erreichen.

Habt ihr eine Heilige Träne im Inventar, könnt ihr euch an einen beliebigen Ort der Gnade setzen und die Menüpunkte Flaschen → Flaschen verstärken auswählen und bestätigen, um die Wirksamkeit der Tränke dauerhaft zu erhöhen.

Damit ihr keine der Items verpasst, zeigen wir euch im Folgenden die Fundorte der Heiligen Tränen in Elden Ring.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Fundorte ergänzt.

#1 Dritte Kirche der Marika

Region: Limgrave

Die dritte Kirche könnt ihr direkt zu Beginn aufsuchen. Zuerst solltet ihr aber euer Pferd freischalten. Vom Startpunkt müsst ihr Richtung Nordosten dem Weg folgen und dann nördlich des Nebelwaldes die Kirche betreten. Die Heilige Träne findet ihr wie alle folgenden Items dieser Art am Fuße der großen Statue in der Kirche. Direkt daneben findet ihr übrigens auch gleich die Flasche der wundersamen Arznei. Diese könnt ihr mit bestimmten Items füllen, um verschiedene Heil- und Statuseffekte auszulösen.

#2 Täuferkirche von Callu

Region: Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave

Die Täuferkirche von Callu steht auf einem bewaldeten Hügel, den ihr aus südlicher Richtung betreten könnt.

#3 Pilgerkirche

Region: Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave

Die Pilgerkirche steht auf einer Anhöhe am nördlichsten Punkt der Anhöhe. Nähert euch aus südlicher Richtung.

#4 Vierte Kirche von Marika

Region: Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave

Die vierte Kirche von Marika steht auf einer Anhöhe im Westen der Halbinsel.

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).