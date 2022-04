Im Südwesten vom Mondlichtaltar in Elden Ring könnt ihr Chelonas Turm entdecken, dessen Eingang von einem Siegel versperrt wird. Um den Turm zu öffnen, müsst ihr das Rätsel „Sucht drei große, weise Bestien.“ lösen. In diesem Guide zeigen wir euch dafür die Fundorte der gesuchten Schildkröten beim Südaltar.

Die komplette Rätsellösung mit allen drei Fundorten der Schildkröten könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Elden Ring: Chelonas Turm öffnen - Rätsellösung mit allen 3 Schildkröten Abonniere uns

Rätsellösung für Chelonas Turm beim Südaltar

Ab 0:00 im Video

Es ist bereits eine Herausforderung, Chelonas Turm zu finden, denn dafür müsst ihr zunächst den Mondlichtaltar erreichen. Folgt dazu am besten Rannis Quest, die wir euch im verlinkten Guide genau beschreiben. Diese führt euch gegen Enden auf diesen hohen Berg im Südwesten von Liurnia. An der südwestlichsten Spitze könnt ihr dann Chelonas Turm beim Südaltar erreichen. Dort gibt es auch einen entsprechenden Ort der Gnade.

Nach Ankunft auf dem Mondlichtaltar, könnt ihr westlich oder östlich dem Weg folgen, um im Südwesten zu Chelonas Turm zu gelangen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Eingang von Chelonas Turm ist genauso wie Oridys‘ Turm und Testus Turm mit einem Siegel versperrt. Wenn ihr das Buch auf dem Ständer neben dem Eingang untersucht, bekommt ihr den Rätseltipp „Sucht drei große, weise Bestien“. Ihr müsst also erneut drei Geisterschildkröten in der Umgebung finden und töten, bevor sich der Eingang öffnet. Dieses Mal sind die Schildkröten allerdings um einiges größer und zudem über das ganze Gebiet des Mondlichtaltars versteckt.

Bug-Problem bei Chelonas Turm: Leider ist dieses Rätel von einigen Bugs geplagt. So kann es passieren, dass die Schildkröten nicht spawnen, die ihr für die Lösung töten müsst. Um dieses Problem zu umgehen, stellt sicher, dass ihr keine Schnellreise macht, nachdem ihr das Buch am Eingang untersucht habt. Reitet also von Fundort zu Fundort und untersucht das Buch erneut, sollte eine der Schildkröten nicht erscheinen, damit das Rätsel zurückgesetzt wird. Zudem scheint es oft auszureichen nur 2 der 3 gesuchten Schildkröten zu töten, um das Siegel zu brechen. Bei uns war dies auch der Fall.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte der drei großen, weisen Bestien (Schildkröten) ganz genau, damit ihr das Rätsel schnell lösen könnt.

1. Schildkröte

Ab 0:38 im Video

Die erste weise Bestie ist recht leicht zu finden, denn sie hängt direkt rechts neben dem Eingang zu Chelonas Turm an der Felswand. Da ihr keine der Schildkröten als Ziel aufschalten könnt, zückt am besten Pfeil und Bogen und schießt einmal auf die Schildkröte aus der Distanz. Bereits ein Schuss reicht aus, um sie zu töten.

Fundort der ersten weisen Bestie bei Chelonas Turm (Bildquelle: Screenshot GIGA)

2. Schildkröte

Ab 1:18 im Video

Die zweite Schildkröte sitzt bei der südöstlichen Klippe auf dem Mondlichtaltar. Reitet also von Chelonas Turm Richtung Osten, wie ihr es auf der Karte unten markiert seht (Nutzt keine Schnellreise wegen des Bugs!).

Fundort der zweiten weisen Bestie im Südosten vom Mondlichtaltar (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinweis: Bei uns tauchte diese Schildkröte nicht auf, sie war aber auch nicht nötig, um das Siegel zu brechen. Sollte sie bei euch ebenfalls nicht da sein, geht direkt zum dritten Fundort.

3. Schildkröte

Ab 2:25 im Video

Die letzte Schildkröte findet ihr nahe vom Siegelgefängnis des Oberhaupts im Nordwesten des Mondlichtaltars. Hier gibt es einen Luftstrom im kleinen Waldstück, der nach oben führt. Mitten in der Luft schwebt hier die Schildkröte, die ihr durch eine einfache Berührung tötet, wenn ihr vom Luftstrom hochgeschleudert werdet.

Fundort der dritten weisen Bestie im Nordwesten vom Mondlichtaltar (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Belohnung „Rannis dunkler Mond“

Ab 3:35 im Video

Habt ihr alle drei (oder zwei) Bestien gefunden und getötet, bekommt ihr die Meldung „Das Siegel des Schimmersteinturmes ist aufgehoben.“ eingeblendet. Nun ist das Siegel am Eingang weg und ihr könnt durch den Turm bis zum Aufzug laufen, um die Turmspitze zu erreichen. Hier könnt ihr eine Truhe mit dem legendären Zauber „Rannis dunkler Mond“ öffnen.

In Chelonas Turm bekommt ihr als Belohnung den legendären Zauber „Rannis dunkler Mond“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um diesen Zauber zu nutzen, benötigt ihr allerdings einen Wert von 68 beim Attribut „Weisheit“.

