Wenn ihr in Elden Ring gerne mit Schilden spielt, sind solche mit 100% physischer Schadensabsorption besonders praktisch. Wir zeigen euch daher an dieser Stelle, wo ihr fast direkt zu Spielbeginn einen solchen Schild finden könnt.

Elden Ring Facts

Schild mit 100% Schadensreduktion finden

Nur wenn ihr die Startklassen Vagabund oder Bekenner wählt, habt ihr von Beginn an einen Schild mit 100 Prozent Schadensreduktion. Wenn ihr allerdings eine andere Klasse gewählt habt, müsst ihr selber einen solchen Schild finden. Mit einem solchen Schild könnt ihr physischen Schaden zunächst komplett über eure Ausdauerleiste abblocken, ohne dass ihr Lebensenergie verliert.

Glücklicherweise gibt es einen Fundort, den ihr direkt zu Spielbeginn ansteuern könnt. Begebt euch zunächst zum Ort der Gnade vor dem Sturmtor im Norden und rastet dort, um euer Pferd freizuschalten.

Reitet dann durch das Sturmtor vorbei an den vielen Feinden den Weg bis nach oben. Bei der Sturmhütte biegt ihr rechts ab und reitet immer weiter geradeaus, bis ihr rechterhand an der Hütte des Kriegsmeisters vorbeikommt. Im feindlichen Lager östlich davon steht eine Truhe, die das Bestien-Dreieckschild enthält.

Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort:

Elden Ring: Fundort eines Schildes mit 100% Schadensreduktion Abonniere uns

auf YouTube

Den genauen Weg vom Startpunkt des Spiels in Limgrave bis zur Truhe mit dem Bestien-Dreieckschild seht ihr auch noch einmal auf der folgenden Karte:

Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr an den Gegnern im Lager vorbeilaufen und direkt die Truhe neben einer der großen Steinruinen öffnen, um euch den Schild zu schnappen.

Mit dem Bestien-Dreieckschild könnt ihr sogar Paraden ausführen und so die Attacken von Feinden mit einem kritischen Schlag kontern. Übrigens könnt ihr auch ganz zu Beginn in der Kapelle der Erwartung den verpflanzten Spross besiegen und so einen Großschild mit 100% Schadensreduktion erhalten. Allerdings hat dieser eine Stärkeanforderung von 24 und der Kampf ist sehr schwierig. Im verlinkten Guide geben wir euch daher Tipps dafür.

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).