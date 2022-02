In Elden Ring könnt ihr das Spektralross Sturmwind freischalten und euch so dank dem flinken Pferd schneller fortbewegen und sogar Doppelsprünge ausführen. Zudem schaltet ihr dadurch auch das Aufleveln bei NPC Melina frei. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, erfahrt ihr hier.

Aufleveln & Pferd freischalten

Ihr könnt ab Spielstart direkt das erste große Gebiet Limgrave nach Belieben erkunden und in alle Richtungen gehen. Doch gesammelte Runen könnt ihr nicht direkt zum Leveln einsetzen und auch euer Pferd besitzt ihr zu Beginn noch nicht. Ohne diese beiden wichtigen Features werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen.

Sowohl das Spektralross als auch das Aufleveln schaltet ihr über NPC Melina frei. Diese begegnet euch allerdings nur, wenn ihr bestimmte Orte der Gnade (Leuchtende Rastplätze) in Limgrave aktiviert und dann bei ihnen rastet.

Es handelt sich dabei um die Orte der Gnade westlich und östlich der Ruinen vor dem Tor sowie dem Rastplatz südlich des Agheel-Sees. Rastet ihr an einem dieser Orte, wird sich Melina euch in einer kurzen Zwischensequenz vorstellen. Die genauen Orte der Gnade haben wir euch auch noch einmal auf der folgenden Karte markiert:

Nehmt im Gespräch mit Melina ihr Angebot an, euch zu begleiten. Anschließend überreicht sie euch die Spektralrosspfeife, mit der ihr fortan jederzeit euer Pferd Sturmwind rufen könnt. Legt es euch am besten in die Schnellauswahl eures Beutels.

Zudem könnt ihr fortan an jedem Ort der Gnade den Menüpunkt „Stufenaufstieg“ auswählen und eure hart verdienten Runen in eure Attribute und Werte stecken, um diese zu verbessern.

Habt ihr beispielsweise als Startgeschenk die Zwischenlandrune gewählt, solltet ihr so früh wie möglich einen der markierten Orte der Gnade aufsuchen, damit ihr direkt ein paar Levelaufstiege machen könnt.

Aber auch euer Pferd gibt euch fortan ganz neue Möglichkeiten bei der Fortbewegung. Es kann sprinten, besitzt einen Doppelsprung und ihr könnt über vertikale Windverwirbelungen unglaubliche Höhenunterschiede überwinden.

