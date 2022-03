Wer bislang noch keine Chance hatte, in Far Cry 6 reinzuschnuppern, bekommt dieses Wochenende die perfekte Möglichkeit, um das nachzuholen. Ubisoft bietet seinen Shooter-Hit in den kommenden Tagen kostenlos an – und zwar auf allen Plattformen. Neben PC-Spielern können also auch PlayStation- und Xbox-Gamer den Ego-Shooter nach Lust und Laune ausprobieren.

Far Cry 6 Facts

Far Cry 6 gratis auf PC, PlayStation und Xbox spielen

Auf der Suche nach einem neuen Spiel, das ihr übers Wochenende spielen könnt? Dann hat Ubisoft mitunter vielleicht genau das Richtige für euch. Der Publisher lässt euch vom 24. März um 19 Uhr bis zum 28. März um 20 Uhr Far Cry 6 komplett kostenlos spielen.

Die Aktion wird auf allen Plattformen verfügbar sein. PC-Spieler können den Shooter wahlweise über den Epic Games Store oder Ubisoft Connect herunterladen und installieren, für PS4-, PS5, Xbox-One- und Xbox-Series-Spieler führt der Weg über die hauseigenen Stores von Sony und Microsoft. Wer will, kann Far Cry 6 sogar über Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia gratis spielen.

Ihr wollt wissen, was euch in Far Cry 6 erwartet? Dann werft doch einen Blick in den offiziellen Trailer:

Far Cry 6: Gameplay Deep Dive Trailer - Die Regeln der Guerilla | Ubisoft [DE]

Übrigens: Wer pünktlich zum Startschuss der Gratis-Aktion losspielen will, kann sich Far Cry 6 schon jetzt herunterladen und installieren. Starten könnt ihr das Spiel jedoch erst ab dem 24. März um 19 Uhr. Wer während der Gratis-Phase feststellt, dass er das Spiel danach weiterspielen möchte, kann es sich kaufen und anschließend nahtlos weiterzocken. Zudem ist Far Cry 6 aktuell auf PC und PlayStation stark reduziert:

Für wen lohnt sich Far Cry 6?

Wer Gefallen an den früheren Far-Cry-Spielen gefunden hat, wird auch mit Far Cry 6 seinen Spaß haben. Echte Revolutionen sollten Spieler jedoch nicht erwarten. Der Shooter bleibt seiner Erfolgsformel treu und bietet euch einen großen Spielplatz, auf dem ihr euch austoben könnt. Im Vergleich zu den früheren Spielen bietet Far Cry 6 ein etwas kreativeres Waffenarsenal, das unter anderem einen Disc-Werfer für euch bereithält.

Gunplay und Grafik machen ebenfalls eine gute Figur, das Kern-Gameplay sorgt für kurzweiligen Spaß. Viel Abwechslung bei den Aufgaben gibt es jedoch nicht. Wer sich daran nicht stört, bekommt mit Far Cry 6 eine launige Ballerbude geboten.