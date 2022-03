Wer eine Online-Session an seiner PlayStation 4 oder PS5 starten will, muss auf das PlayStation Network (PSN) zugreifen. Immer wieder gibt es aber Phasen, an denen kein Zugriff auf die Online-Dienste möglich und das PSN down ist. Hier erfahrt ihr, was man tun kann, wenn das PSN offline ist und wie man überprüft, ob die PlayStation 5-Online-Dienste offline sind.

Ist das PSN down, ist ein Login in Sonys Online-Dienst für Nutzer gar nicht erst möglich. Spieler in einer aktiven Online-Sitzung werden aus dem Spiel geworfen.

Ist das PSN down? Aktuelle Störungen (23. März 2022)

Aktuell häufen sich die Meldungen, nach denen Spieler sich nicht mehr im PlayStation Network anmelden können. Es lassen sich demnach keine Online-Spiele starten. Einige Spieler kommen zwar online, merken aber, dass ihr aktives „PS Plus“-Abo nicht mehr erkannt wird.

Auch ein Login auf der Sony-Webseite ist derzeit nicht möglich. Auf der offiziellen Seite, auf der sich der PSN-Server-Status abfragen lässt, wird keine Störung gemeldet. Sony hat sich zu einer möglichen Störung noch nicht geäußert. Seid ihr auch betroffen oder funktionieren die Online-Dienste an der PlayStation bei euch ganz normal?

Vermutlich handelt es sich um ein Server-Problem, das bald behoben sein wird. Auch wenn euer PS-Plus-Abo nicht mehr erkannt wird, sollte sich der Fehler also von alleine auflösen. Derzeit bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten, bis die Störungen behoben werden.

Nicht selten werden Down-Zeiten des PlayStation Networks im Vorfeld direkt von Sony angekündigt. Ursache hierfür sind notwendige Wartungsarbeiten an den Servern des PlayStation Networks. In dieser Zeit ist es nicht möglich, sich im Store einzuloggen oder auf Online-Dienste zuzugreifen. Ist das PSN down und eine Verbindung zum Server nicht möglich oder gibt es Probleme beim Download, könnt ihr euch in den Kommentaren austauschen.

PS Plus: Login nicht möglich, PS Plus wird nicht erkannt – ihr seid nicht allein

So lässt sich schnell feststellen, ob es sich bei der Down-Zeit um eine größere Störung oder um ein individuelles Problem handelt. Auch wenn sich Meldungen bei Twitter häufen, ist das ein Indiz dafür, dass Sonys Online-Dienste down sind. In diesem Fall bleibt euch nicht viel anderes übrig, als abzuwarten, bis die Probleme behoben sind.

Darüber hinaus können andere Probleme vorliegen, die dazu führen, dass eine Verbindung zum PlayStation Network nicht möglich ist. Im Webangebot von Sony könnt ihr den PSN-Server-Status überprüfen. Werft hierfür auch einen Blick auf den offiziellen Twitter-Channel von PlayStation Deutschland.

