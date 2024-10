Der Begriff „LAN“ wird oft bei Computer-Netzwerken verwendet oder beim Router anschließen. Aber was ist LAN eigentlich? Wir erklären in dem Ratgeber, was LAN ist und was ihr darüber wissen müsst.

Anzeige

Was ist LAN? – Einfach erklärt

Die Abkürzung „LAN“ steht für „Local Area Network“ was auf Deutsch „Lokales Netzwerk“ bedeutet. Wenn ihr zu Hause etwa zwei Computer habt, die an einen Router angeschlossen sind, dann befinden sich beide Computer im gleichen Netzwerk beziehungsweise LAN. Per Kabel oder WLAN können dann Dateien im Netzwerk zwischen den Computern ausgetauscht werden.

Einfaches LAN: Fast jeder hat ein Netzwerk in Form eines LANs zu Hause. (© GIGA)

Anzeige

Der Begriff „LAN“ ist dabei ein Oberbegriff für die oft synonym verwendete Netzwerktechnik „Ethernet“:

Aufbau eines LANs

Ein LAN ist dabei etwa auf 500 Meter beschränkt und wird meistens in Heimnetzwerken oder Unternehmen eingesetzt. Im Grunde meint man mit LAN aber das komplette Netzwerk eines Hauses oder Unternehmens. Ein kleines LAN existiert wie oben beschrieben schon ab zwei vernetzten Geräten.

Anzeige

Bei einer LAN-Party treffen sich beispielsweise Computer-Spieler mit ihren PCs an einem Ort und verbinden ihre Rechner untereinander per LAN-Netzwerk, um miteinander Spiele zu zocken oder Dateien auszutauschen. Dazu werden sogenannte RJ45-Patchkabel verwendet – auch einfach Netzwerkkabel, Ethernet-Kabel oder LAN-Kabel genannt, die dann vom jeweiligen Computer in einen Switch oder Router gesteckt werden. Natürlich können auch Geräte wie Smartphones und Tablets kabellos per WLAN ins LAN eingebunden werden.

Werden mehrere LANs vernetzt, ergibt das ein WAN.

Das richtige LAN-Kabel

Für eine schnellere Netzwerk-Geschwindigkeit nutzt man in LANs sogenannte LAN-Kabel mit dem standardisierten RJ45-Anschluss:

Mit diesen Patchkabeln kann ein LAN (Netzwerk) aufgebaut werden. Bildquelle UGREEN / Amazon (© UGREEN)

Gut zu wissen: Bei LAN-Kabeln gibt es verschiedene Leistungskassen (Cat 5, Cat 6, Cat 7, …) für unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wie ihr die richtigen LAN- beziehungsweise Cat-Kabel kauft, erfahrt ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.