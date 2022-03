Mit den Buds 3T Pro hat Xiaomi neue drahtlose Kopfhörer vorgestellt, die sich als günstige Alternative zu den AirPods Pro präsentieren. Bis zu 24 Stunden sollen sie durchhalten. Ausgestattet sind die Earbuds mit einer aktiven Geräuschunterdrückung und mehreren Transparenzmodi.

Xiaomi Facts

Xiaomi Buds 3T Pro: AirPods-Konkurrenz aus China

Falls die AirPods Pro von Apple zu teuer sein sollten, dann lohnt sich ein Blick auf die neuen Xiaomi Buds 3T Pro. Der chinesische Hersteller hat die Mini-Kopfhörer gerade offiziell vorgestellt und auch gleich in den Handel gebracht. Xiaomi spricht von einem „Sounderlebnis auf Studioniveau“, bei dem Verzerrung keine Chance hat und viel Platz für Klangdetails bleibt.

Highlight der Xiaomi Buds 3T Pro ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die in drei Varianten zur Verfügung steht. Eine Reduzierung des Geräuschpegels um bis zu 40 Dezibel sei hier möglich. Beim adaptiven Modus entscheiden die Kopfhörer selbst, welche Art ANC gerade am besten passt. Darüber hinaus hat Xiaomi an mehrere Transparenzmodi gedacht, bei der Geräusche der Umgebung weiter zu den Ohren durchdringen können.

Durch die Dual-Device-Konnektivität können Besitzer zum Beispiel Musik von einem Laptop abspielen und gleichzeitig einen Smartphone-Anruf entgegennehmen. Bluetooth 5.2 steht als Verbindung bereit, als maximale Entfernung zur Musikquelle werden 10 Meter angegeben. Ein Earbud kommt auf 4,9 Gramm.

Mehr zu den Xiaomi Buds 3T Pro im Video:

Tariler zu den Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomis neue ANC-Kopfhörer mit 24 Stunden Laufzeit

Der integrierte Akku kann über USB-C oder drahtlos aufgeladen werden. Die Batteriekapazität eines Earbuds liegt bei 38 mAh, die der Ladebox bei 480 mAh. Als Laufzeit gibt Xiaomi bis zu 24 Stunden an, wenn ANC ausgeschaltet ist. Nach spätestens sechs Stunden müssen die Buds über das Case wieder mit Strom versorgt werden.

Die Xiaomi Buds 3T Pro sind ab sofort erhältlich (bei Amazon anschauen). Kunden haben die Wahl zwischen einer weißen und einer schwarzen Variante.