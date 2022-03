Kann das Honor Magic 4 Pro eigentlich noch besser werden? Mit diesem Smartphone hat das chinesische Unternehmen, das sich von Huawei gelöst hat, um international wieder erfolgreich zu sein, ein wirklich gutes High-End-Smartphone angekündigt. Doch jetzt will man noch eine Schippe drauflegen.

Honor Magic 4 Ultimate Edition kommt

Honor hat mit dem Magic 4 Pro wohl noch nicht alles gezeigt, was das chinesische Unternehmen wirklich drauf hat. Nach der weltweiten Vorstellung des Magic 4 und Magic 4 Pro soll die chinesische Vorstellung in dieser Woche stattfinden – und dort soll es auch noch eine „Ultimate Edition“ geben (Quelle: Weibo). Denkbar wäre eine vergleichbare Steigerung wie zwischen dem Galaxy S22 Plus (zum Test) und Galaxy S22 Ultra (zum Test), wo die technischen Eigenschaften zwischen dem Magic 4 Pro und der Ultimate Edition noch einmal auf die Spitze getrieben werden.

Dabei bietet das Honor Magic 4 Pro im Grunde schon alles, was man von einem High-End-Smartphone erwarten kann. Tolles LTPO-Display mit 120 Hz, aktuellster Prozessor, sehr starke Kamera und der Akku kann sowohl per Kabel als auch kabellos mit je 100 Watt aufgeladen werden. Klar wäre hier und da noch ein wenig Spielraum nach oben, doch das Magic 4 Pro wirkt eigentlich schon ziemlich komplett. Es wird also interessant sein zu sehen, was Honor in dieser Ultimate Edition bietet.

Kommt sie nach Deutschland? Hätte Honor das Magic 4 Ultimate Edition bei uns vorstellen wollen, hätte man es beim letzten Mal schon getan. Wir bekommen wohl nur das Magic 4 und Magic 4 Pro. Dass die ultimative Version aber überhaupt nicht zu uns kommt, ist nicht gesagt. Vielleicht kommt sie auch erst später.

Die Kamera des Honor Magic 4 Pro ist schon sehr besonders:

Honor Magic 4 Pro: Kamera im Detail

Honor Magic 4 und Magic 4 Pro lassen auf sich warten

So oder so müssen wir trotz der Vorstellung der neuen Honor-Smartphone Ende Februar weiter auf die Markteinführung warten. Das Magic 4 und Magic 4 Pro kommen „im Sommer“ zu uns. Wann genau ist nicht bekannt und was die Smartphones dann kosten werden, bleibt bisher auch ein Geheimnis.