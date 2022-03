Im Microsoft-Store könnt ihr euch aktuell einen RPG-Klassiker völlig gratis schnappen. Das Fantasy-Abenteuer vom deutschen Publisher Deep Silver bietet euch eine große Open World, die ihr vor einem düsteren Schicksal retten müsst.

Xbox-Gamer können sich derzeit einen RPG-Hit im Microsoft-Store sichern – und das völlig gratis. Das Rollenspiel Sacred 2 Fallen Angel ist momentan kostenlos für alle Xbox-Gamer verfügbar. Wenn ihr Lust auf ein Abenteuer in einer beeindruckend großen Welt mit 16 verschiedenen Regionen voller Fantasy habt, dann solltet ihr euch das Angebot nicht entgehen lassen.

Sacred 2: RPG-Hit gratis im Microsoft Store

Sacred 2 Fallen Angel wurde 2008 für den PC und 2009 für die Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht. In der imposanten Spielwelt Ancaria stehen euch insgesamt sechs spielbare Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr Wüsten, Wälder, Gebirge, Dörfer, Katakomben und Eislandschaften erkunden, euch in einem Bürgerkrieg entweder auf die Seite des Klerus oder des Adels stellen und somit das Schicksal von Ancaria entscheiden könnt.

Im Microsoft-Store findet ihr das Rollenspiel, das unter anderem mit dem deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet wurde, derzeit gratis. Wie lange das Spiel kostenlos sein wird, geht aus der aktuellen Beschreibung auf der Shop-Seite nicht hervor, es lohnt sich also in jedem Fall, schnell zuzuschlagen. Wenn ihr es euch gesichert habt, könnt ihr es auf eurer Xbox One oder auf der Xbox Series X|S zocken.

Xbox: Game Pass bietet im März noch mehr Spiele

Nachdem ihr euch das Gratis-Game im Xbox-Store geschnappt habt, könnt ihr auch gleich noch einen Blick auf die neuen Spiele werfen, die diesen Monat im Game Pass inbegriffen sind. Der Abo-Service von Microsoft bietet euch eine umfangreiche Bibliothek an alten und neuen Spielen an, die ihr nach Lust und Laune ausprobieren und zocken könnt. Im März wurden unter anderem F1 2021 und Crusader Kings 3 hinzugefügt.

Wir zeigen euch in unserem Video alles, was ihr über die Xbox Series X|S wissen müsst:

