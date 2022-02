In Elden Ring könnt ihr Geister herbeirufen, die euch im Kampf zur Seite stehen. Im Spielverlauf könnt ihr dafür sehr viele Geisteraschen finden und diese sogar verbessern. Wie ihr die starken Verbündeten freischaltet und die Fundorte aller Aschegeister zeigen wir euch in diesem Guide.

Geisteraschen freischalten

Zu Spielbeginn steht euch die Hilfe der Geister noch nicht zur Verfügung. Zwar könnt ihr als Startgeschenk bei der Charaktererstellung bereits die Asche der Vampirwichte wählen, herbeirufen könnt ihr sie allerdings nicht, denn dafür braucht ihr ein bestimmtes Item, die Geisterrufende Glocke.

Um dieses Item zu erhalten, müsst ihr erst etwas Spielfortschritt erzielen. Stellt sicher, dass ihr zunächst euer Pferd und das Aufleveln freigeschaltet habt. Setzt euch dafür einfach an einen Ort der Gnade östlich oder westlich der Ruinen am Tor nördlich vom Startpunkt des Spiels. Sammelt zudem euer erstes Kartenfragment an der Stelle inmitten der Ruinen ein.

Teleportiert euch anschließend zurück zum Ort der Gnade im Süden bei der Kirche von Elleh. Dort, wo ihr Händler Kalé und den Schmiedeamboss gefunden habt. Ihr werdet merken, dass der Ort nun in Nebel gehüllt und auch Kalé nicht mehr ansprechbar ist. Ihr trefft hier auf Hexe Renna, die euch direkt nach eurer Ankunft anspricht.

Wichtiger Hinweis: Ihr müsst euch zur Kirche teleportieren, damit Hexe Renna erscheint. Lauft oder reitet ihr von den Ruinen zurück zur Kirche, funktioniert es nicht!

Im Gespräch fragt sie euch, ob ihr das Spektralross rufen könnt. Bejaht diese Frage und sie wird euch die Geisterrufende Glocke sowie die Asche der einsamen Wölfe überreichen. Die Geisterwölfe könnt ihr direkt wie einen Gegenstand in eure Schnellauswahl packen und per Knopfdruck beschwören, aber immer nur dann, wenn ihr das Geistertor-Symbol links unten im Bildschirm seht. Die Beschwörung kostet euch dabei jedes Mal FP. Bedenkt auch, dass Aschegeister im Multiplayer nicht beschwörbar sind!

Aschegeister verbessern

Eure Geistergefährten sind zwar schon von Beginn an eine echte Verstärkung, ihr könnt sie aber sogar noch verbessern. Dafür müsst ihr die Geistereinstimmung freischalten. Begebt euch dafür als erstes zur Hütte am Sturmhügel und sprecht hier mehrmals mit der am Boden sitzenden Frau im roten Umhang. Dadurch erhaltet ihr nicht nur eine Geste, sondern auch die Asche der Geisterqualle.

Nachdem ihr Margit besiegt und die Tafelrundfeste freigeschaltet habt, trefft ihr hier die junge Frau neben dem Kamin wieder, die sich als Roderika vorstellt. Sie verrät euch im Gespräch, dass sie nach ihrer Bestimmung sucht. Sprecht nun im Anschluss im Nebenraum mit Schmiedemeister Hewg und wählt die Dialogoption „Über Roderika“.

Sprecht anschließend wieder mit Roderika und dann erneut mit Hewg und wählt die Optionen „Würdet ihr über Roderika wachen?“ sowie „Sie will es so.“. Wenn ihr euch nun weg teleportiert und wieder zurück reist, hat Roderika ihr Lager gegenüber vom Schmied aufgeschlagen und ihr könnt bei ihr die Geistereinstimmung vornehmen. Dafür müsst ihr ihr Gräbertallilien (Normale Geister) und Geistertallilien (Spezialgeister) bringen, um eure Geisteraschen nach und nach zu verstärken. Gräbertallilien werdet ihr im Spiel immer wieder mal finden. Sie befinden sich meistens in optionalen Dungeons wie Höhlen und Katakomben.

Durch die Verstärkung erhalten eure Gefährten mehr Angriffskraft, Lebensenergie und Verteidigung. Bei manchen wird durch Upgrades sogar die Anzahl der Geister erhöht, die bei der Beschwörung erscheinen.

Geisteraschen finden

Neben den Geisteraschen, die ihr von Renna, Roderika oder als Startgeschenk bekommt, gibt es im Spielverlauf noch viele weitere Geister, die ihr finden könnt. Damit ihr keine verpasst, listen wir euch im Folgenden weitere Fundorte von Aschegeistern auf.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Fundorte von Geistern erweitert.

Asche der Wanderadligen

FP-Kosten: 28

28 Effekt: 5 Wanderadligengeister, die euch im Kampf unterstützen.

5 Wanderadligengeister, die euch im Kampf unterstützen. Fundort: Bei einer Leiche in den Sturmfuß-Katakomben (Siehe Karte unten).

Asche der Zauberadligen

FP-Kosten: 11

11 Effekt: Ein Zauberadligengeist, der euch mit Magie im Kampf unterstützt.

Ein Zauberadligengeist, der euch mit Magie im Kampf unterstützt. Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung, nachdem ihr den Boss in den Sturmfuß-Katakomben besiegt habt (Siehe Karte unten).

Ahnenjüngerasche

FP-Kosten: 86

86 Effekt: Geist eines Ahnenjüngers, der mit einem schweren Bogen aus der Entfernung kämpft.

Geist eines Ahnenjüngers, der mit einem schweren Bogen aus der Entfernung kämpft. Fundort: Entzündet alle 8 Leuchtfeuer in Siofra und gewinnt anschließend den Bosskampf gegen den Ahnengeist. Die Unterwelt Siofra könnt ihr über den Brunnen im Nebelwald östlich in Limgrave betreten.

