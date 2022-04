Ubisoft wendet sich seiner Spiele-Bibliothek zu und setzt den Rotstift an: Der Publisher streicht Online-Features für über 90 Spiele auf unterschiedlichen Plattformen – von dem Schritt sind unter anderem auch Splinter-Cell-, Far-Cry- und Rainbow-Six-Games betroffen.

Ubisoft setzt zu einem massiven Frühjahrsputz an und entfernt gleich für 90 Spiele aus seiner umfangreichen Bibliothek Online-Features wie Multiplayer oder freischaltbare Inhalte. Die Aktion trifft in erster Linie eine Reihe von älteren Games auf veralteten Plattformen wie der PS3, Xbox 360 oder Wii, allerdings bleiben auch Spiele auf der PS4 und dem PC nicht verschont.

Ubisoft entfernt Online-Features

Der Publisher hat auf seiner Website bekannt gegeben, dass einer beachtlichen Liste von Spielen die Online-Unterstützung entzogen wurde und somit bestimmte Features abgeschaltet sind. Dazu zählen Online-Multiplayer und In-Game News ebenso wie Challenges, die zuvor über den Service Ubisoft Connect liefen.

Auch freischaltbare Elemente wie Skins oder Maps wurden entfernt, solange sie von Spielern nicht schon freigeschaltet wurden. Auf Konsolen verbleiben bereits freigeschaltete Elemente sicher in den Speicherdateien, doch PC-Spieler müssen sich leider auch von diesen Inhalten verabschieden. Für manche Spiele sind jedoch nur einzelne Plattformen von dem Schritt betroffen.

Assassin's Creed, Far Cry und weitere Spiele verlieren Online-Funktionen

Zu den Spielen, denen Ubisoft die Online-Features streicht, gehören unter anderem Anno 1404 (PC), Assassin's Creed: Brotherhood (OnLive), Beyond Good and Evil (PS3 / Xbox 360), Far Cry 2 (PC) Rainbow Six Vegas 2 (PC / PS3 / Xbox 360 / Xbox One), Rayman Legends (PC), Splinter Cell Blacklist (Wii U) und Splinter Cell: Double Agent (PC / PS3 / Xbox 360).

Die komplette Liste der Spiele findet ihr auf der Ubisoft-Website. (Quelle: Ubisoft)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch sieben Spiele, die von ihren Fans gerettet wurden:

