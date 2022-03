In Elden Ring müsst ihr Speichersteine finden, um mehr Zaubersprüche auf einmal ausrüsten zu können. Damit ihr schneller mehr Auswahl habt, zeigen wir euch an dieser Stelle alle Speicherstein-Fundorte auf einen Blick.

Alle Speichersteine in Elden Ring finden

Wenn ihr viel mit Zaubern und Anrufungen spielt, solltet ihr so früh wie möglich mehr Speichersteine sammeln. Jeder Stein schaltet euch dauerhaft einen weiteren Magie-Slot frei, den ihr an Orten der Gnade mit Sprüchen belegen könnt.

Die Speichersteine müssen dabei nicht gesondert ausgerüstet werden. Sammelt sie einfach ein und ihr habt dauerhaft einen zusätzlichen Slot freigeschaltet. Manche Speichersteine werdet ihr automatisch im Verlauf des Spiels erhalten. Meistens befinden sie sich jedoch an der Spitze von Magiertürmen.

Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte für jeden Speicherstein im Detail.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Speicherstein-Fundorte erweitert.

#1 Bei den Zwillingsjungfernhüllen kaufen

In der Tafelrundfeste könnt ihr einen Speicherstein für 3.000 Runen bei den Zwillingsjungferhüllen kaufen. Die Tafelrundfeste schaltet ihr frei, nachdem ihr Margit getötet habt oder außerhalb von Limgrave an einem Ort der Gnade rastet.

#2 Oridys‘ Turm (Suche 3 weise Bestien)

Einen Speicherstein könnt ihr in der Truhe an der Spitze von Oridys‘ Turm auf der Anhöhe im Osten der Halbinsel der Tränen finden. Um das Siegel am Eingang zu brechen, müsst ihr das Rätsel „Sucht drei weise Bestien“ lösen.

Dabei handelt es sich um drei Phantom-Schildkröten, die ihr rund um den Turm finden und töten müsst. Eine steht direkt vor den Treppen zum Turm. Eine weitere befindet sich direkt östlich vom Turm in den Büschen. Am schwierigsten ist die dritte Schildkröte zu finden, da sie unsichtbar ist. Sie steht mitten im kleinen Wassertümpel westlich vom Turm. Schlagt hier einfach mit eurer Waffe zu.

Die genauen Fundorte der Phantom-Schildkröten zeigen wir euch auch nochmal im folgenden Video:

#3 Konvertierter Turm

Der konvertierte Turm steht südwestlich der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia. Um die Turmspitze mit der Truhe zu erreichen, müsst ihr rechts vom Eingang die kaputte Mauer bis nach oben laufen. Von hier aus könnt ihr dann auf das Dach des Turms springen und weiter die Treppen bis zur Turmspitze hinauflaufen.

#4 Testus Turm (Suche 3 weise Bestien)

Testus Turm steht auf der kleinen Insel in Liurnia, die ihr direkt nördlich der Akademie Raya Lucaria finden könnt. Hier müsst ihr erneut erst das Rätsel „Sucht drei weise Bestien“ lösen, bevor das Siegel am Eingang sich auflöst. Ihr müsst also wieder die drei Phantom-Schildkröten rund um den Turm finden und töten.

Erschwert wird das Ganze durch die vielen anderen Phantom-Zombies, die rund um den Turm patrouillieren. Die erste Schildkröte steht nordöstlich des Turms an der Klippe. Die zweite Schildkröte hängt an einem der Bäume neben dem Turm. Für die letzte Schildkröte müsst ihr südöstlich des Turms über die Klippe nach unten springen, dort steht die Schildkröte neben einem Baum.

Die genauen Fundorte der Phantom-Schildkröten zeigen wir euch auch nochmal im folgenden Video:

#5 Roter Wolf Radagon

Diesen Speicherstein könnt ihr nicht verpassen, da ihr ihn als Beute nach dem Bosskampf gegen den roten Wolf Radagon innerhalb der Akademie Raya Lucaria in Liurnia erhaltet. Diesen Kampf müsst ihr bestreiten, während ihr euch durch die Akademie kämpft.

#6 Seluvis‘ Turm

Diesen Speicherstein findet ihr an der Spitze von Seluvis‘ Turm im Nordwesten von Liurnia. Um diesen zu erreichen, müsst ihr euch erst durch Haus Caria kämpfen und die Quest von Hexe Ranni weiterführen, damit Seluvis‘ Turm zugänglich wird. Klettert darin dann die Leiter bis zur Truhe nach oben.

