Erst wird Boss Radhan schwächer gemacht, dann verpasst FromSoftware ihm ein Upgrade. Und Spieler finden trotzdem einen Weg den Elden-Ring-Boss im Nu zu plätten.

Update vom 6. April 2022

Spieler macht Radhan mit einer Bewegung fertig

Nachdem FromSoftware Radhan nach einem Bug im Update wieder stärker gemacht hatte, kommen nun die Spieler und vermasseln dem Boss die Tour. In einem Reddit-Clip zeigt ein Spieler nämlich, wie er den Fürst mit einer einzigen Bewegung fertigmacht.

Während Radhan seine Kometenattacke ausführt, läuft der Spieler einfach an den Rand der Map. Da der Boss immer in der Nähe aufkommt, wo der Spieler steht, landet er knapp im Aus und verliert somit den Kampf:

Originalmeldung vom 5. April 2022 - 08:46 Uhr

Elden Ring macht Boss wieder schwer

Erst vor wenigen Wochen hatte FromSoftware das erste Update für das überaus erfolgreiche Elden Ring veröffentlicht. Neben neuen NPCs und Quests wurde darin aber auch an Bugs geschraubt. Aber es ist dadurch auch einer dazugekommen: Sternengeißel Radahn war plötzlich leichter zu besiegen.

Zwischen dem 17. März und dem 5. April konnten Spieler und Spielerinnen den Boss im Schloss Rotmähne lediglich in seiner geschwächten Form antreffen. Seine Attacken haben nicht mehr so viel Schaden verursacht, wie ursprünglich.

Was von den Fans für eine bewusste Entscheidung gehalten wurde, stellt sich nun aber als Bug heraus. In den neuesten Patch-Notes schreibt Bandai Namco, dass das Balancing des Bosses nun angepasst wurde. Die Kraft seiner Attacken wurde demnach aus Versehen abgeschwächt. Nun ist also wieder alles beim Alten. (Quelle: Bandai Namco)

Radhan ist einer der härtesten Gegner im Spiel

Spieler bezeichnen den Boss als einen der schwersten im gesamten Spiel. Zwar könnt ihr euch von NPCs helfen lassen, am Ende bleibt Radhan aber ein Gegner, der viele Spieler verzweifeln lässt.

In gewohnter Souls-Manier streiten sich die Fans natürlich darüber, wie stark Radhan tatsächlich ist. Immerhin gibt es ja noch später, zum Ende des Spiels, eine Menge Bosse, die schwerer seien als der Boss im Schloss Rotmähne. Unzählige Memes sprechen aber Bände: Viele Spieler haben so ihre Probleme mit dem Guten.

