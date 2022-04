Habt ihr am Wochenende schon was vor? Das MMORPG New World wird vorübergehend kostenlos. Das ist also eure Chance die mysteriöse Welt von Aeternum zu erkunden. Diverse Quests und eine ganze Menge Loot erwarten euch!

New World Facts

New World: Erkundet das MMORPG gratis

Wie Publisher Amazon Games über den offiziellen Twitter-Account von New World verkündet hat, könnt ihr das umfangreiche Online-Rollenspiel die kommenden fünf Tage kostenlos auf Steam spielen:

Vom 7. April bis zum 11. April stehen euch dabei alle Inhalte des MMORPGs zur Verfügung, darunter auch das brandneue Content-Update Heart of Madness. Letzteres ergänzt die Kampagne um eine finale Story-Mission. Außerdem gibt es eine neue Waffe, die ebenfalls darauf wartet von euch gelevelt zu werden.

Wer sich also bis jetzt unschlüssig darüber war, ob er für das beliebte Online-Rollenspiel 39,99 Euro löhnen soll, der kann sich nun gratis einen Eindruck von New World verschaffen.

New World | Heart of Madness Trailer

Unsichere Zukunft: Ist New World bald am Ende?

In New World erkundet ihr als Schiffbrüchiger eine gigantische Insel, bekämpft allerlei Kreaturen, schließt euch einer Fraktion an und betreibt ausgiebig Handel.

Das Konzept kam zunächst herausragend an und pünktlich zum Release waren die Server massiv überlastet. Den Peak erreichte New World einen Monat nach Release und zwar im Oktober 2021. Da waren zu einem Zeitpunkt mehr als 900.000 User gleichzeitig online. Seitdem ist die aktive Community aber deutlich geschrumpft. Inzwischen spielen noch rund 20.000 User New World.

Das „Free Weekend“-Event soll das schwindende MMORPG wiederbeleben und alte Hasen parallel mit dem neuen Content („Heart of Madness“) zurückholen. Man darf also gespannt sein, wie sich die Spielerzahlen über das kommende Wochenende entwickeln werden und wie viele Spieler dem Spiel im Anschluss die Treue halten.

Die Steam-Community ist aktuell jedenfalls gespalten, was den Zustand von New World angeht. So hat das Spiel bei über 190.000 Bewertungen nur ein „ausgeglichenes“ User-Rating.