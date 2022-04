In dieser Woche hat Sony einige Änderungen am eigenen Abo-Dienst PlayStation Plus vorgestellt. Mehr Features sind angekündigt, die aber auch einiges mehr kosten. Was sich für euch ändert und was sonst noch in dieser Woche passiert ist, erfahrt ihr in dieser Ausgabe der GIGA Insights.

PlayStation 5 Facts

PlayStation Plus: Mehr Inhalte für mehr Geld

Einer der günstigsten Möglichkeiten an Spiele ranzukommen, ist mit Sicherheit der Xbox Game Pass von Microsoft. Für unter 10 Euro im Monat bekommen Nutzerinnen und Nutzer des Game Pass auf einen Schlag Zugriff auf eine Spielebibliothek von über 100 Spiele-Titeln, für ein paar Euro mehr sind dann auch PC-Spiele, sowie Xbox-Cloud-Gaming mit dabei. Ein rundes Angebot, das so bislang zumindest konkurrenzlos schien.

Nun hat in dieser Woche Sony große Änderungen am eigenen Abo-Dienst PlayStation Plus vorgestellt. Neben Online-Gaming und Gratis-Spielen wird diesem Dienst noch so einiges an neuen Funktionen hinzugefügt, die aber – natürlich – auch einen Aufpreis haben. Bis zu 17,99 Euro könnte also PlayStation Plus für euch demnächst kosten, wenn ihr euch für die neuen Features entscheidet. Was sich für euch genau ändert, erfahrt ihr in dieser Ausgabe der GIGA Insights, das Video findet ihr oben im Artikel.

Xbox Game Pass: Familienplan könnte kommen

Aber auch der Game Pass könnte demnächst eine signifikante Erweiterung bekommen. Wie Windows Central aus einer internen Quelle erfahren haben will, arbeitet Microsoft daran, auch ein Familien-Abo anzubieten. Mit einem solchen Familien-Plan könnten dann gleich mehrere Spieler mit nur einem abgeschlossenen Abo das kompletten Angebot des Game Pass nutzen.

Neue Android-Funktion für ältere Smartphones

Was Updates angeht, besitzt Android keine sonderlich nennenswerte Erfolgsbilanz. Zumindest an einer Stelle scheint sich das nun zu ändern. Google hat in dieser Woche angefangen ein Sicherheitsfeature auf eine ganze Reihe alter Smartphones auszurollen. Alle Android-Smartphones ab der Android-Version Marshmallow (6.0) aus dem Jahr 2015 können von dieser neuen Funktion profitieren.

Das alles und mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe der GIGA Insights.

