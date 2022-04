Plattformen und Dienste wie Steam, Nintendo, Netflix sowie Disney+ haben ihn bereits eine Weile: einen Familienplan und damit die Möglichkeit, das Abonnement mit Accounts für Familienangehörige zu erweitern. Der Xbox Game Pass hat das nicht – bisher zumindest. Das soll sich künftig ändern.

Xbox: Game Pass soll tolle Funktion bekommen

Der Xbox Game Pass bietet bereits einige Vorteile. Zum einen genießen Abonnenten die Vorteile von Xbox Live Gold sowie EA Play und haben so unbegrenzten Zugriff auf über 100 Spiele, zum anderen können sie mithilfe des Xbox Game Pass Ultimate geräteübergreifend aus der Cloud spielen. Ein kleines Manko ist das Fehlen eines Familienplans, mit dem man das Abonnement innerhalb eines Haushaltes teilen könnte.

Microsoft möchte jetzt wohl ändern, das berichtet zumindest die Seite Windows Central.

Xbox Game Pass: Wie soll die Funktion aussehen?

Laut Windows Central soll Microsoft derzeit daran arbeiten, einen Game Pass Family Plan zu erstellen. Zwar gebe es noch Details wie Lizenzgebühren zu klären, doch der Service könnte bereits dieses Jahr auf den Markt kommen.

Der Game Pass Family Plan soll fünf Spielern Zugang zu der gesamten Bibliothek und somit zu allen verfügbaren Spielen gewähren. Das wäre natürlich weitaus günstiger als fünf separate Konten, wie sie heute noch erforderlich wären.

Um den Plan abzuwickeln, soll das Microsoft-Familienkontosystem eingesetzt werden, das bereits für Office 365 verwendet wird. Spieler können dann innerhalb desselben Landes mit einem einzigen Xbox-Game-Pass-Abo, das von einer Person verwaltet wird, zusammen spielen. (Quelle: Windows Central)

Wird der Family Plan lediglich Ultimate-Abonnenten zur Verfügung stehen? Was soll er kosten? Das sind Fragen, die derzeit noch nicht beantwortet werden. Sollte dieser Service tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen, wird Microsoft sich vermutlich in naher Zukunft dazu äußern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

