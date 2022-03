Für dieses Game sind 99 Cent fast schon zu wenig: Im eShop von Nintendo gibt es das ausgezeichnete Limbo gerade mit einem massiven Rabatt von 90 Prozent. Eigentlich müssen für das dunkle Adventure-Puzzle 9,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Lange läuft der Deal aber nicht.

Nintendo Switch: Limbo für 99 Cent statt 9,99 Euro

Das mit über 90 Preisen ausgezeichnete Limbo ist im eShop von Nintendo gerade deutlich im Preis reduziert. Normalerweise werden Spieler mit 9,99 Euro zur Kasse gebeten. Durch den starken Rabatt von 90 Prozent reichen jetzt auch 99 Cent für die Nintendo-Switch-Variante. Lange überlegen sollten Interessenten nicht, denn der Deal besteht wie üblich nur für wenige Tage. Bis zum 3. April bleibt aber noch Zeit (Quelle: Nintendo).

Bei Limbo handelt es sich um eine Mischung aus Adventure-Puzzle und Plattformer. Anders als viele andere Jump-and-Runs gibt sich Limbo deutlich düsterer, was sich auch bei der Altersempfehlung ab 16 Jahren in Deutschland bemerkbar macht. Das Game ist fast vollständig in Schwarz-Weiß gehalten, was gut zur nebligen Stimmung und Atmosphäre im Wald passt. Leichte Horror-Elemente sind zu erwarten. Auf aufwendige Filmsequenzen oder eine große Story wird verzichtet. Wer minimalistische Spiele mag, wird an Limbo sicher Spaß haben.

Im Laufe der Zeit hat das unabhängige Entwicklerstudio Playdead aus Dänemark viele Auszeichnungen für Limbo erhalten. Es wurde von verschiedenen Medien unter anderem als „bester Download“, „bestes Indiespiel“ und „bestes Puzzlespiel“ bezeichnet. Für GameReactor war es bei Erscheinen sogar das „digitale Spiel des Jahres“. Manche Journalisten haben Vergleiche zum deutschen Expressionismus und Film noir aufgestellt.

Macht euch selbst ein Bild:

limbo-trailer-e3-xbox-360-live-720p-10083.mp4

Limbo erschien bereits 2010

Mittlerweile hat Limbo zwölf Jahre auf dem Buckel, was man dem Spiel aber nicht ansieht. Zuerst erschien das Game auf der Xbox 360, später wurden Ports für die PlayStation 3, Linux und Windows veröffentlicht. Heute steht Limbo auch für iOS und Android bereit.