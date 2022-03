Günstiger war das Spiel im eShop von Nintendo nie zu haben: Ab sofort und für kurze Zeit gibt es Axiom Verge mit einem Rabatt über 70 Prozent schon für 5,39 Euro. Normalerweise werden 17,99 Euro für das Metroid-artige Indiegame fällig. Zu lange überlegen sollten Switch-Gamer aber nicht.

Nintendo Switch: Axiom Verge für 5,39 Euro statt 17,99 Euro

Der eShop von Nintendo hat an der Preisschraube gedreht – zum Glück in die richtige Richtung. Für das beliebte Game Axiom Verge müssen ab sofort nicht mehr wie sonst 17,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Für kurze Zeit reichen auch 5,39 Euro aus. Das entspricht einem Rabatt von satten 70 Prozent für das Nintendo-Switch-Spiel.

Lange überlegen sollten Interessenten wie üblich nicht, denn der Deal läuft in wenigen Tagen schon wieder aus. Wer ohnehin schon ein Auge auf Axiom Verge geworfen hatte, vom Preis aber eher abgeschreckt war, hat jetzt noch bis zum 4. April 2022 die Gelegenheit, das Game mit Rabatt zu erhalten.

Bei Axiom Verge handelt es sich um ein „Metroidvania“-Spiel, das also deutliche Anleihen am Klassiker Metroid besitzt. Das macht sich beim Gameplay und natürlich auch bei der Grafik bemerkbar, die an 16-Bit-Konsolen erinnert. Erzählt wird die Science-Fiction-Geschichte in einer seltsamen wie albtraumhaften biomechanischen Welt, in der sich der Wissenschaftler Trace behaupten muss. Dabei helfen unzählige Waffen und Upgrades. Neue Items schalten neue Wege frei. Wer Axiom Verge durchgespielt hat, kann mit dem Speedrun-Modus weitermachen.

Mehr zu Axiom Verge im Trailer:

Axiom Verge - E3 2016 - Game Trailer

Axiom Verge seit 2017 auf der Nintendo Switch

Bei Axiom Verge handelt es sich nicht um eine Neuerscheinung. Auf der Nintendo Switch ist das Game des amerikanischen Indie-Entwicklers Thomas Hopp seit 2017 zu haben. Ursprünglich erschien das Spiel bereits 2015 für die PlayStation 4, kurze Zeit später auch für Windows, OS X und Linux. Weitere Konsolen-Varianten wurden 2017 veröffentlicht.