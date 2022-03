Günstiger geht es kaum: Mit einem Rabatt von satten 95 Prozent präsentiert sich This War of Mine: Complete Edition für die Nintendo Switch. Lange zögern sollten Interessenten nicht, denn das besondere Survival-Game und Anti-Kriegsspiel von 11 Bit Studios gibt es im eShop von Nintendo nicht ewig für 1,99 Euro statt 39,99 Euro.

Nintendo Switch: This War of Mine für 1,99 Euro

Normalerweise müssen für das Survival-Game This War of Mine: Complete Edition 39,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. In nächster Zeit reichen auch läppische 1,99 Euro, um das Spiel für die Nintendo Switch zu bekommen. Der Rabatt wird nicht ewig gewährt, aber immerhin noch bis zum 26. April 2022. Wer ohnehin schon ein Auge auf das Game geworfen hatte, zuvor aber vom Preis abgeschreckt war, sollte jetzt zugreifen.

Neben dem Spiel selbst besteht die Edition noch aus dem Anniversary-Update mit neuen Charakteren und Schauplätzen. Hinzu kommt noch der DLC „The Little Ones“, bei der die Perspektive gewechselt wird und die Schrecken des Kriegs aus Sicht eines Kindes erlebt werden können. Zusätzlich sind mit „This War of Mine Stories“ noch drei weitere Geschichten mit von der Partie.

Anders als bei vielen ähnlichen Spielen schlüpft man bei This War of Mine nicht in die Rolle eines Soldaten. Stattdessen rückt der Überlebenskampf von Zivilisten in Kriegsgebieten in den Vordergrund. Es mangelt an Lebensmitteln und Medikamenten – und der Feind kann an jeder Ecke lauern.

Mehr zu This War of Mine im Trailer:

This War of Mine: Complete Edition

This War of Mine für viele Systeme erhältlich

Ursprünglich kam This War of Mine im November 2018 auf die Switch. Das Game selbst ist aber noch älter, denn die Variante für PCs ist bereits seit 2014 zu haben. Weitere Ports kamen im Laufe der Zeit für Linux und macOS sowie für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt. Eine mobile Version ist für Android und iOS zu haben.