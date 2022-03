Solltet ihr Fan von Genre-Hybriden sein, solltet ihr ein Geschenk von GOG nicht entgehen lassen. Bei Thea 2: The Shattering könnt ihr euch ein aufregendes Strategie-Rollenspiel sichern – aber nur für eine kurze Zeit!

Thea 2: Eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und ein Hauch Survival

Im Jahr 2019 erschien Thea 2: The Shattering als Nachfolger von Thea: The Awakening. Das Spiel wird als Genre-Hybrid bezeichnet, denn es bietet nicht nur Elemente aus rundenbasierter Strategie, sondern auch Survival, Rollen- sowie Kartenspiel.

Bei Steam überzeugt das Spiel mit sehr positiven Bewertungen. Gelobt werden vor allem das großartige Zusammenspiel der verschiedenen Genres und die abwechslungsreichen Missionstypen.

Eure Aufgabe im Spiel ist immer dieselbe – kämpft mit einer kleinen Schar von Gläubigen um euer Überleben. Ihr schlüpft dafür in die Rolle einer Gottheit aus der slawischen Mythologie und entscheidet, wie ihr dieses Ziel erreicht. Setzt ihr auf Diplomatie oder auf rohe Gewalt und Eroberung? Egal wie ihr euch entscheidet, euer Spielstil wird dank der prozedural generierten Umgebung immer zu einem neuen Abenteuer, das ihr mit Handwerk und Städtebau abrunden könnt.

Im Trailer zum Spiel könnt ihr euch einen Eindruck machen:

Thea 2: The Shattering - Launch Trailer

Thea 2: Schnappt euch das Spiel noch schnell kostenlos!

Im Rahmen des „GOG Games Festival: Spring Edition“-Events könnt ihr euch das Spiel gratis sichern – ihr habt allerdings nur bis zum 1. April um 15:00 Uhr Zeit!

Das Festival an sich endet am 4. April. Solltet ihr noch Platz in eurer Bibliothek haben, solltet ihr reinschauen. Auf euch warten Demos für mehr als 50 neue und kommende Spiele und natürlich gibt es auch fette Rabatte, durch die ihr ordentlich sparen könnt.

Thea 2: The Shattering ist für PC, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

