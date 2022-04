Wenn die Ghostbusters eine Prise Phasmophobia und eine Wagenladung Prop Hunt verpasst bekommen, entsteht daraus wohl etwas wie das neue Steam-Game Midnight Ghost Hunt. Und der Name ist Programm: Bei dem 4v4-Multiplayer-Game treten Jäger gegen Geister an und bedienen sich dabei an allerlei Taktiken, um sich zu bekämpfen. Und das Beste: Die ersten Videos sehen unverschämt gut aus.

Steam-Newcomer sieht unverschämt gut aus

Seit dem 31. März ist das schaurige Multiplayer-Action-Game Midnight Ghost Hunt in die Early-Access-Phase gestartet. Das reine Online-Game liefert euch spannende 4v4-Runden bei denen eine Seite die Geisterjäger und die andere die Geister übernimmt.

Während die Geister sich wie in Prop Hunt möglichst als Gegenstände versteckt halten müssen, versuchen die Jäger mit verschiedenen Waffen und Gagdets den Geistern auf die Spur zu kommen, um sie zu eliminieren. Sollte ihnen das bis Mitternacht nicht gelingen, wendet sich das Blatt und die Jäger werden zu Gejagten.

Schaut euch das unglaublich hübsch anzusehende Horror-Game einmal in folgendem Trailer genauer an:

Midnight Ghost Hunt: Cinematic-Trailer zum Steam-Game

Wenn ihr noch mehr Gameplay-Material sehen wollt, könnt ihr euch zusätzlich noch dieses YouTube-Video mit englischem Kommentar reinziehen.

Midnight Ghost Hunt sucht die Topseller heim

Auch bei den PC-Spielern auf Steam kommt die Geisterjäger-Action gut an: Das Spiel befindet sich schon in den Top 10 der Charts. Die ersten 1.000 Rezensionen zeichnen ein sehr positives Bild. 85 Prozent aller Spielenden lassen eine positive Bewertung da (Quelle: Steam).

Gelobt wird vor allen Dingen der Spielspaß mit Freunden und die vielen Möglichkeiten das Spielgeschehen mit verschiedenen Gegenständen zu beeinflussen. So komme nicht viel Langeweile auf.

Allerdings sei das Balancing noch ausbaufähig und auch das Matchmaking verlaufe noch sehr holprig. Doch viele sehen großes Potential in dem Early-Access-Game und finden den jetzigen Stand des Spiels schon sehr gelungen.