Jetzt heißt es schnell sein: Bei Epic Games könnt ihr euch nur noch für kurze Zeit den Multiplayer-Shooter Midnight Ghost Hunt gratis schnappen und euch damit auf eine actionreiche Geisterjagd begeben.

Der vielversprechende Multiplayer-Shooter Midnight Ghost Hunt befindet sich aktuell noch in der Early-Access-Phase, konnte bislang auf dem PC aber bereits für Begeisterung sorgen. Nun könnt ihr euch das Highlight völlig gratis im Epic Games Store schnappen – nicht nur für Fans von Ghostbusters ein Muss.

Midnight Ghost Hunt: Geisterjagd-Shooter gratis bei Epic

In Midnight Ghost Hunt kämpfen zwei Teams mit je 4 Spielern gegeneinander. Ein Team besteht aus Gespenstern, die anderen sind Geisterjäger. Während ihr euch als übernatürliche Wesen in Gegenständen und Möbeln verstecken und eure Verfolger mit telekinetischen Angriffen attackieren könnt, habt ihr als Ghostbuster jede Menge Waffen und Werkzeuge zur Hand, um die Geister aufzuspüren und ins Jenseits zu befördern. Wenn die Uhr jedoch Mitternacht schlägt und mindestens ein Geist entkommen ist, dreht sich der Spieß um und die Gespenster rächen sich an den Jägern.

Schaut euch hier den Trailer zu Midnight Ghost Hunt an:

Midnight Ghost Hunt: Cinematic-Trailer zum Steam-Game

Auf dem PC ist Midnight Ghost Hunt bereits ein echter Erfolg – auf Steam hat der Shooter nach den ersten 4.000 abgegebenen Spielerstimmen eine sehr positive Wertung. Wenn ihr an Multiplayer-Games dieser Art interessiert seid, dann solltet ihr das Gratis-Angebot im Epic Games Store also auf keinen Fall verpassen. Ihr könnt euch das Ghostbusters-Spiel dort noch bis zum 8. Juni 2023 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Geister-Shooter beeindruckt in der Early-Access-Version

Auch wenn das Spiel noch in der Early-Access-Phase steckt, bietet Midnight Ghost Hunt schon jetzt einige abwechslungsreiche Inhalte an. Ihr könnt zwischen 10 verschiedenen Maps mit klassischer Horror-Atmosphäre wählen und euch stehen 10 Jägerwaffen, 11 Gespensterfähigkeiten sowie 60 Skins zur Auswahl. Auch Bots sind als Option verfügbar – falls ihr das Multiplayer-Spiel also allein ausprobieren möchtet, könnt ihr das Gameplay als Singleplayer testen.

