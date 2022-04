Da ist ein Star-Trek-Spiel, von dem ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Star Trek: Resurgence soll ein Singleplayer-Blockbuster von den Telltale-Veteranen werden, mit viel Diplomatie, Entscheidungen und einer neuen Grafik-Engine. Noch dazu soll das Spiel bald erscheinen – und der Trailer ist verdammt vielversprechend.

Die ersten Previews zu Star Trek: Resurgence sind gerade erst aufgeploppt und die Hoffnung ist groß: Ein Star-Trek-Spiel, bei dem ihr vornehmlich diplomatische Entscheidungen trefft, euer Starfleet-Schiff erkundet, Alien-Planeten besucht und mysteriösen Phänomenen auf den Grund geht. Die Ambitionen hinter Star Trek: Resurgence treffen exakt in das Herz jener Fans, welche die alten Star-Trek-Serien geliebt haben. Zwar kann noch niemand sagen, ob die Versprechen so eingehalten werden können – aber die ersten Blicke in das Spiel sind durchweg positiv.

Star-Trek-Fans sollten Resurgence unbedingt im Auge behalten

Darum geht es: Kurz nach den Ereignissen in Star Trek: The Next Generation landet ihr auf der USS Resolute; ein Starfleet-Schiff, das alsbald ein dunkles Geheimnis zweier Zivilisationen aufdecken wird. Ihr übernehmt abwechselnd die Rollen der Ersten Offizierin Jara Rydek und des Ingenieurfähnrichs Carter Diaz. Allerdings werden auch bekannte Gesichter auftauchen – etwa Botschafter Spock. Star Trek: Resurgence soll ein handlungsbetontes Singleplayer-Adventure werden.

Es gibt viele Gründe, die für das Sci-Fi-Spiel stehen: Allen voran das Studio Bruner House LLC, welches von einem Telltale-Veteran gegründet wurde und vielen ehemaligen Telltale-Entwicklern zum neuen Zuhause wurde. Denn es gibt eines, das Telltale ohne jede Frage in all seinen Spielen bewiesen hat: Telltale konnte gut Geschichten erzählen und kannte sich mit der Einbindung von Spielerentscheidungen aus.

Was Star Trek: Resurgence also verspricht, sind viele Ingame-Gespräche sowie Entscheidungen, die ihr treffen werdet. Das Singleplayer-Adventure wird aber nicht wie Telltale-Spiele in Kapitel aufgeteilt – es soll stattdessen ein ganzes Spiel erscheinen, bei dem ihr auch jede Menge Bewegungsfreiheit haben werdet. Generell scheinen die Entwickler von dem alten (und etwas ausgewrungenen) Telltale-Konzept abweichen zu wollen: Ihr sollt Teile der USS Resolute sowie fremde Planeten erkunden können und es wird auch Action-Elemente geben.

Voraussichtlich soll Star Trek: Resurgence im Frühjahr 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Noch steht allerdings kein Release-Termin fest, weswegen in den nächsten Monaten mit mehr Informationen zum Spiel zu rechnen ist.